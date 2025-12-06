user icon
Verstappen zet McLaren onder druk: "Ik heb niets te verliezen!"

Max Verstappen start de Grand Prix van Abu Dhabi morgen vanaf de pole position. De Red Bull-coureur was ijzersterk in de kwalificatie, en was sneller dan zijn titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. De McLaren-coureurs zijn gewaarschuwd, want Verstappen gaat grote risico's nemen.

Verstappen weet dat hij een wonder nodig heeft. Als de top drie in dezelfde volgorde over de streep komt als ze zich hebben gekwalificeerd, dan is de titel voor Norris. De Brit mag niet op het podium eindigen, anders is het sprookje voorbij voor Verstappen. Hij wil alles doen wat hij in zich heeft, en de pole position was daar het levende bewijs van.

Verstappen reed een ongekend sterke kwalificatiesessie op het circuit van Yas Marina. Hij noteerde twee rondetijden die goed genoeg waren voor de pole position. Zijn eerste rondje was mede zo snel dankzij een tow van zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. In zijn tweede, snellere ronde had Verstappen geen tow, maar was hij simpelweg beter dan de rest.

Verstappen heeft niets te verliezen

Norris staat morgen naast Verstappen op de eerste startrij, en hij zal de aanval gaan openen. Verstappen gaat dat ook doen, zo liet hij weten tijdens de FIA-persconferentie na de kwalificatie: "Ik ga alles geven. Ik heb niets te verliezen. Ik ga dus gewoon proberen de race te winnen. Ik ga zeker verdedigen. En als ik moet aanvallen, dan ga ik aanvallen, want wat kan er gebeuren? Je wordt tweede of derde, of je wint. Dat zou echt fantastisch zijn."

Gaat Norris risico's nemen?

Norris zat naast Verstappen en probeerde zelf ook met een antwoord te komen: "Dit is niet iets wat je nu gaat beslissen. Je gaat het zien, en dat beslis je voor de start en in de vijf meters voor bocht één. Tot en met dat moment, denk ik dat iedereen er gewoon het maximale voor zichzelf uit wil gaan halen."

Voor Norris wordt het de eerste keer dat hij de wereldtitel kan gaan pakken in de Formule 1, maar dan moet hij wel de strijd van Verstappen winnen.

MLTG

Posts: 1.149

Jawel hoor, max heeft ook wat te verliezen. De kans op een 5de titel.Norris kan gewoon achter Max aansluiten. hele race zelfde strategie en net achter Max finishen en de titel binnenhalen. Max moet aanvallen. Norris zit op rozen tenzij zijn auto uitvalt

  • 7
  • 6 dec 2025 - 18:33
Reacties (10)

    • meister

      Posts: 4.131

      Dat is een kampioen onwaardig.
      In ieder geval wordt Max dan met opgeheven hoofd tweede.

      • + 2
      • 6 dec 2025 - 18:43
    • hupholland

      Posts: 9.483

      het zou idd jammer zijn als hij de kans knullig verkwanseld, in die zin kun je het zo zeggen, maar aan de andere kant heeft hij het niet in eigen hand. De kans is na morgen sowieso verkeken, die kan hij niet meenemen, dus hij moet daar morgen het beste van maken. Maar je kunt een kans niet verliezen, hooguit verprutsen. Pas als hij daadwerkelijk op titelkoers ligt en Norris kansloos voor de top 3 dan kan hij daadwerkelijk iets blijvends weggooien.
      Maar eerst maar eens zien of Max de wedstrijd kan winnen, daarvoor liggen de kansen wat beter, al is dat ook zeker nog geen uitgemaakte zaak.

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 18:49
    • F1jos

      Posts: 4.899

      Je kunt ook als doorn roosje in slaap vallen als je de hele nacht niet kan slapen van de spanning. Alles is mogelijk en we zullen het morgen zien.

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 18:54
    • Runningupthathill

      Posts: 18.503

      "Dat is een kampioen onwaardig.
      In ieder geval wordt Max dan met opgeheven hoofd tweede."
      Doen wat je moet doen om de titel te pakken? Rare redenering.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 19:06
    • snailer

      Posts: 30.918

      Eens met Ruth. F1 is het best mogelijke resultaat halen. Dat kan ook gewoon naar p3 freewheelen zijn voor een kampioenschap.

      Zeg maar de Rosberg methode.

      Norris heeft het makkelijker. Hij hoeft alleen p2 te doen. Rosberg moest 3 maal p2 halen en 1 maal p3. Werd uiteindelijk 4 maal p2.

      Het is hele.aal niet kampioen onwaardig.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 19:26
  • Larry Perkins

    Posts: 61.949

    Max heeft zwaar ingezet op de wereldtitel van Norris en zit dus in een win-win-situatie.

    Of hij pakt alsnog zijn vijfde wereldtitel (jippie!), of hij wint zoveel pegels dat hij een grotere boot kan kopen en een jongere, leukere, lievere en knappere vriendin kan aanschaffen...

    • + 2
    • 6 dec 2025 - 19:07
  • meister

    Posts: 4.131

    Van start vanaf pole en de race winnen is niet de McLarens over druk zetten.
    Die cruisen gewoon achter Max aan alles lekker op standje veilig.
    Nee het zou beter zijn als Max op twee stond achter NOR en dan jagen op hem zodat hij foutjes maakt.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 19:08
  • nr 76

    Posts: 7.268

    Veestappen gaat zeker proberen om Norris kn de problemen te beengen bij de eerste bocht. Beetje zoals hij in Singapore deed, nèt even liften, net een tikkie eerder of later een stuurbeweging inzetten, alles binnen de regels wat maar oncomfortabel is voor Norris.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 19:11
    • HermanInDeZon

      Posts: 422

      Mja, dan loop je wel een risico dat Piastri de lachende derde is

      (Iets waar Oscar volgens mij ook stiekem op rekent, op een incident tussen die twee)

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 19:16

