Max Verstappen start de Grand Prix van Abu Dhabi morgen vanaf de pole position. De Red Bull-coureur was ijzersterk in de kwalificatie, en was sneller dan zijn titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. De McLaren-coureurs zijn gewaarschuwd, want Verstappen gaat grote risico's nemen.

Verstappen weet dat hij een wonder nodig heeft. Als de top drie in dezelfde volgorde over de streep komt als ze zich hebben gekwalificeerd, dan is de titel voor Norris. De Brit mag niet op het podium eindigen, anders is het sprookje voorbij voor Verstappen. Hij wil alles doen wat hij in zich heeft, en de pole position was daar het levende bewijs van.

Verstappen reed een ongekend sterke kwalificatiesessie op het circuit van Yas Marina. Hij noteerde twee rondetijden die goed genoeg waren voor de pole position. Zijn eerste rondje was mede zo snel dankzij een tow van zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. In zijn tweede, snellere ronde had Verstappen geen tow, maar was hij simpelweg beter dan de rest.

Verstappen heeft niets te verliezen

Norris staat morgen naast Verstappen op de eerste startrij, en hij zal de aanval gaan openen. Verstappen gaat dat ook doen, zo liet hij weten tijdens de FIA-persconferentie na de kwalificatie: "Ik ga alles geven. Ik heb niets te verliezen. Ik ga dus gewoon proberen de race te winnen. Ik ga zeker verdedigen. En als ik moet aanvallen, dan ga ik aanvallen, want wat kan er gebeuren? Je wordt tweede of derde, of je wint. Dat zou echt fantastisch zijn."

Gaat Norris risico's nemen?

Norris zat naast Verstappen en probeerde zelf ook met een antwoord te komen: "Dit is niet iets wat je nu gaat beslissen. Je gaat het zien, en dat beslis je voor de start en in de vijf meters voor bocht één. Tot en met dat moment, denk ik dat iedereen er gewoon het maximale voor zichzelf uit wil gaan halen."

Voor Norris wordt het de eerste keer dat hij de wereldtitel kan gaan pakken in de Formule 1, maar dan moet hij wel de strijd van Verstappen winnen.