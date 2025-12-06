Charles Leclerc kan Max Verstappen een behoorlijke dienst bewijzen. De Ferrari-coureur zal de race in Abu Dhabi starten vanaf de vierde plaats achter de McLarens en kan dus een rol spelen in de titelstrijd. Leclerc zelf gaf aan dat hij eigenlijk niet in die situatie wilde zitten.

Leclerc kende een uitstekende kwalificatie in Abu Dhabi. Daar waar zijn teamgenoot Lewis Hamilton niet eens door Q1 kwam, flikte de Monegask het om zijn Ferrari op de tweede startrij neer te zetten. Na afloop was Leclerc dan ook tevreden, maar voorziet hij ook problemen in de race.

Leclerc wil geen schandaal veroorzaken

Leclerc zal de race starten achter Lando Norris en Oscar Piastri. De Monegask kan dus een rol spelen in de strijd om de wereldtitel, of hij dat nou wil of niet. "Ik weet niet zeker of dat een goede positie is om in te verkeren", zo vertelde hij tegenover Viaplay. "Ik wil er niet bij betrokken raken. Het is aan de schone kant, dus misschien een enorm schandaal met de titel op het einde. Maar aan de andere kant is het enige wat ik daarop kan antwoorden dat morgen niets van dat alles nog in mijn hoofd zal zitten."

Leclerc voegde daaraan toe dat het titelgevecht hem niet tegen zal houden. "Uiteindelijk racen we allemaal voor onszelf, behalve natuurlijk als mijn teamgenoot voor het kampioenschap zou strijden, maar dat is niet het geval. Dus elke kleine kans die er is om het leven van de jongens voor me moeilijker te maken en het risico dat ik moet nemen om te proberen te winnen, zal ik nemen."

Leclerc gaat dus toch voor eigen succes

Abu Dhabi zal voor Leclerc de laatste kans zijn om een race te winnen in 2025. Vanaf P4 wil hij die kans daarom ook niet laten liggen, hoe onrealistisch dat misschien ook is. "Het is gewoon geen geweldige positie om in te zitten als je weet dat de anderen voor iets heel groots vechten, maar ik vecht ook voor een overwinning dit jaar. "

"Realistisch gezien wordt dat ontzettend moeilijk en daarom moet ik dat ik risico's moet nemen om het te proberen, maar ik ben hier om risico's te nemen en te proberen te winnen voor het einde van het seizoen", zo sloot de Monegask uiteindelijk af.