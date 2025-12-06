user icon
Leclerc kan Verstappen helpen: "Ik wil dit eigenlijk niet"

Leclerc kan Verstappen helpen: "Ik wil dit eigenlijk niet"

Charles Leclerc kan Max Verstappen een behoorlijke dienst bewijzen. De Ferrari-coureur zal de race in Abu Dhabi starten vanaf de vierde plaats achter de McLarens en kan dus een rol spelen in de titelstrijd. Leclerc zelf gaf aan dat hij eigenlijk niet in die situatie wilde zitten. 

Leclerc kende een uitstekende kwalificatie in Abu Dhabi. Daar waar zijn teamgenoot Lewis Hamilton niet eens door Q1 kwam, flikte de Monegask het om zijn Ferrari op de tweede startrij neer te zetten. Na afloop was Leclerc dan ook tevreden, maar voorziet hij ook problemen in de race. 

Leclerc wil geen schandaal veroorzaken 

Leclerc zal de race starten achter Lando Norris en Oscar Piastri. De Monegask kan dus een rol spelen in de strijd om de wereldtitel, of hij dat nou wil of niet. "Ik weet niet zeker of dat een goede positie is om in te verkeren", zo vertelde hij tegenover Viaplay. "Ik wil er niet bij betrokken raken. Het is aan de schone kant, dus misschien een enorm schandaal met de titel op het einde. Maar aan de andere kant is het enige wat ik daarop kan antwoorden dat morgen niets van dat alles nog in mijn hoofd zal zitten." 

Leclerc voegde daaraan toe dat het titelgevecht hem niet tegen zal houden. "Uiteindelijk racen we allemaal voor onszelf, behalve natuurlijk als mijn teamgenoot voor het kampioenschap zou strijden, maar dat is niet het geval. Dus elke kleine kans die er is om het leven van de jongens voor me moeilijker te maken en het risico dat ik moet nemen om te proberen te winnen, zal ik nemen." 

Leclerc gaat dus toch voor eigen succes 

Abu Dhabi zal voor Leclerc de laatste kans zijn om een race te winnen in 2025. Vanaf P4 wil hij die kans daarom ook niet laten liggen, hoe onrealistisch dat misschien ook is. "Het is gewoon geen geweldige positie om in te zitten als je weet dat de anderen voor iets heel groots vechten, maar ik vecht ook voor een overwinning dit jaar. "

"Realistisch gezien wordt dat ontzettend moeilijk en daarom moet ik dat ik risico's moet nemen om het te proberen, maar ik ben hier om risico's te nemen en te proberen te winnen voor het einde van het seizoen", zo sloot de Monegask uiteindelijk af.

De Ferrari-coureur zal de race in Abu Dhabi starten vanaf de vierde plaats achter de McLarens

Heb ik iets gemist of start Russel op p4?

  • DutchTifosi

    Posts: 2.790

    Ten eerste start hij als P4.
    Ten tweede moet hij lekker zijn eigen race rijden, want hij heeft er geen bal te maken.

    • DutchTifosi

      Posts: 2.790

      P5. Maakte zelf die fout...

    • Pepe

      Posts: 1.166

      Als hij in de positie komt heeft hij alles te maken. Je racet om te winnen. Je bent een winnaar! Geen halfbakken coureur.

    • nr 76

      Posts: 7.273

      Alle 20 coureurs zitten toch in dezelfde race?

    • mario

      Posts: 14.640

      @pepe: Hij heeft er nog steeds niets mee te maken.... Hij moet gewoon voor eigen gewin gaan, ongeacht wat de uitkomst van het WK zal zijn....

  • 919

    Posts: 3.902

    Wel de juiste instelling, en eigenlijk de instelling waarmee iedereen morgen zou moeten rijden, Formule 1 draait niet om cadeautjes.

    • nr 76

      Posts: 7.273

      Het is natuurlijk heel dubbel. Door iemand jukst niet aan te vallen om deze reden, beïnvloedt je dus ook het kampioenschap. Het is nu eenmaal een competitie met meer dan 3 deelnemers.

  • Lulham

    Posts: 631

    "Realistisch gezien wordt dat ontzettend moeilijk en daarom moet ik dat ik risico's moet nemen om het te proberen, maar ik ben hier om risico's te nemen en te proberen te winnen voor het einde van het seizoen"

    Hij komt niet zo lekker uit z'n woorden hè...

  • mario

    Posts: 14.640

    Hoezo: Ik wil dit niet??? Je moet gewoon je eigen race rijden en je totaal niet bezig houden met het kampioenschap.... Leclerc kan 'm niet meer winnen en moet zich daar ook helemaal niet mee bemoeien.... Als hij kan winnen, dan moet hij daar voor gaan.... Als ie tweede of derde kan worden ten koste van de titelkandidaten, dan moet hij daar ook voor gaan.. Hij moet zich helemaal niet bezighouden of hij op de een of andere manier iemand helpt.... Gewoon z'n eigen race rijden....

  • knappe gast

    Posts: 166

    "Uiteindelijk racen we allemaal voor onszelf, behalve natuurlijk als mijn teamgenoot voor het kampioenschap zou strijden, maar dat is niet het geval."

    beetje leedvermaak

