Uitslag kwalificatie Spanje: Magistrale Verstappen grijpt simpele pole

De startopstelling voor de Spaanse Grand Prix is bekend. Op het circuit nabij de stad Barcelona werd de pole position werd gepakt door Max Verstappen. De tweede tijd werd ditmaal genoteerd door niemand minder dan Carlos Sainz. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Q1

Met donkere wolken in de lucht en regenval eerder op de dag wilde niemand risico nemen in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Vrijwel iedereen kwam gelijk de baan op. Yuki Tsunoda merkte gelijk dat de baan nog heel glad was en hij spinde. Ook Nyck de Vries (2 keer), Fernando Alonso, Valtteri Bottas en Alexander Albon maakten een tripje door de grindbak. De wedstrijdleiding besloot een code rood in te lassen en na een korte onderbreking kon het circus weer verder gaan. Veel coureurs gingen snel en dat zorgde voor verrassende resultaten. Oscar Piastri ging snel en Charles Leclerc worstelde. Toen de baan sneller werd kon de Monegask het niet meer bijhouden. Tot verrassing van vele viel hij af met de negentiende tijd. Ook Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Alexander Albon en Logan Sargeant misten de boot.

Q2

De tweede kwalificatiesessie werd afgetrapt door de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Verstappen ging direct weer razendsnel, maar Perez bleef achter. De Mexicaan was bijna een seconde langzamer dan zijn teamgenoot en in zijn tweede run ging het niet beter. Hij ging de fout in en belandde in de grindbak. Hij kon zijn weg vervolgen, maar een snelle tijd zat er niet in. Hij werd slechts elfde, één plekje voor de eveneens tegenvallende George Russell. De Brit raakte zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton toen de zevenvoudig wereldkampioen erlangs wilde op het rechte stuk. Het oogde onhandig en Hamilton beschadigde zijn voorvleugel. Voor Perez, Russell, Guanyu Zhou, Nyck de Vries en Yuki Tsunoda zat de kwalificatie erop.

Q3

Verstappen kwam in het derde gedeelte van de kwalificatie direct de baan op. De Nederlandse coureur reed een razendsnelle ronde. Hij was bijna een seconde sneller dan de rest van het veld. Niemand kon aan zijn tijd komen en eigenlijk was de kwalificatie al naar een paar minuten beslist. Veel coureurs stegen verder boven zichzelf uit, onder andere Lando Norris en Nico Hülkenberg lieten zien wat ze in huis hadden. Verstappen was echter iedereen te snel af.

Wint Carlos Sainz zijn thuisrace in Barcelona? Zet in en win bij Jack's Casino.