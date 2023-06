Uitslag VT2 Spanje: Verstappen snelste en kent foutloze vrijdag

De vrijdag in Spanje zit erop. Op het circuit nabij de stad Barcelona werd de snelste tijd in de tweede vrije training genoteerd door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door niemand minder dan Fernando Alonso. De top drie werd compleet gemaakt door Nico Hülkenberg.

De tweede vrije training in Spanje werd afgetrapt door thuisrijder Fernando Alonso. Onder luid gejuich vanaf de tribunes voltooide hij zijn eerste proefstart en was de training een feit. Ook Nyck de Vries en Max Verstappen kwamen vrijwel direct de baan op. Veel teams gebruikten de eerste vrije training als een soort testdag en ook in de tweede vrije training gebeurde er niet veel.

Telefoon

George Russell zorgde voor het enige incidentje van de training. De Britse Mercedes-coureur ging wijd en maakte een tripje door de grindbak. Russell had het daarna nog lastiger toen hij over de boordradio meldde dat hij veel last had van bottoming. In de eerste vrije training hadden veel coureurs ook al last van dit probleem. Max Verstappen verkeerde in een iets betere stemming, hij grapte over de boordradio dat hij de telefoon van Helmut Marko hoorde rinkelen.

Hülkenberg

Verstappen noteerde, net als in de eerste training, de snelste tijd. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een vrijwel foutloze sessie, maar zag wel dat de tijden veel dichterbij elkaar lagen. Fernando Alonso noteerde de tweede tijd en kwam in de buurt van de Nederlander. Opvallend genoeg werd de derde tijd gereden door Haas-coureur Nico Hülkenberg. De Duitser gaf zijn weekend daarna een goede start, al is het nog maar de vraag of Haas ook kan meekomen in de rest van het weekend.

Nyck de Vries was in de eerste training nog de grote verrassing, maar in de tweede sessie kwam hij er niet aan te pas. De AlphaTauri-coureur vond zichzelf weer terug in het achterveld en noteerde de zestiende tijd. De Vries maakte wel geen enkele fout en dat was tevens belangrijk voor de coureur die in de afgelopen weekenden onder grote druk stond.