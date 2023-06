Uitslag VT1 Spanje: Verstappen bijna seconde sneller dan concurrentie

De eerste sessie van het Spaanse Grand Prix-weekend zit er alweer op. Op het circuit nabij de stad Barcelona werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen . Achter hem werd de tweede tijd gereden door Sergio Perez. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door niemand minder dan Esteban Ocon.

Veel teams verschenen in Spanje aan de start met geüpdatete auto's. Het was dan ook belangrijk om veel meters te maken en genoeg data te verzamelen. Dit werd bij de start van de training direct duidelijk. Fernando Alonso betrad de baan met een auto met aero rakes, bij Carlos Sainz had men flowvis op de achtervleugel gespoten en de teams hadden een paar setjes testbanden tot hun beschikking gekregen.

Bouncing

Niet alleen de coureurs en de teams testten het een en ander uit, ook de organisatie had een update doorgevoerd aan de baan. De chicane in de laatste bocht is verdwenen en vervangen door een snelle doordraaier. De coureurs maakten direct op redelijk onprettige wijze kennis met de bocht. George Russell, Sergio Perez, Max Verstappen en Lando Norris hadden last van bouncing in de bochten. Verstappen klaagde ook over hetzelfde probleem in bocht 10.

Indruk

Verstappen begon zeer goed aan het Spaanse Grand Prix-weekend. Hij noteerde met afstand de snelste tijd en was bijna een seconde sneller dan de rest van het veld. Alhoewel er voornamelijk werd getest met nieuwe onderdelen, kon ook Nyck de Vries tevreden terugkijken op de sessie. De Nederlandse AlphaTauri-coureur noteerde namelijk de zeer knappe vierde tijd. Esteban Ocon zette zijn goede Monaco-vorm door en noteerde de derde tijd. Zijn teamgenoot Pierre Gasly eindigde de training als vijfde.

De coureurs hielden daarnaast ook hun ogen op de lucht. Er hingen donkere wolken in de lucht en de organisatie verwacht zelfs regen voor de zaterdag en de zondag. Of het daadwerkelijk gaat regenen is nog niet duidelijk, de eerste vrije training werd in ieder geval verreden in droge omstandigheden.