Uitslag VT2 Miami: Verstappen razendsnel, Leclerc rijdt kostbare schade

De eerste dag van het raceweekend in Miami zit er alweer op. Op het Miami International Autodrome werd in de tweede vrije training de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Carlos Sainz. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Onder de laaghangende zon werd de tweede vrije training van de dag afgetrapt door Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Vrijwel iedereen besloot direct de baan op te gaan, ook Max Verstappen betrad direct het asfalt. De Nederlander beleefde een nogal onprettige sessie waarin hij kampte met een zeer opvallend probleem.

HANS-systeem

Verstappen klaagde in de eerste vrije training al over problemen met zijn HANS-systeem, hij zat hiermee namelijk vast aan zijn headrest. In de tweede vrije training was het weer hetzelfde liedje en ditmaal zocht hij hiervoor langdurig de pitlane op. Zijn monteurs verzamelden zich om de cockpit heen om te kijken wat er aan de hand was, toen de problemen eenmaal verleden tijd waren noteerde hij gewoon weer de snelste tijd.

Leclerc

De Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc zagen er zeer vlot uit tijdens de sessie in Miami. Leclerc gooide in de slotfase van de training echter zijn eigen glazen in. Alhoewel hij goed bezig was, maakte hij toch een foutje waardoor hij met zijn Ferrari de muur in schoof. De voorvleugel en de voorwielophanging overleefden het incident niet en dat betekent dat zijn monteurs het weer druk gaan krijgen.

Russell

Ook bij Haas was men even bang voor een soortgelijk moment, maar Kevin Magnussen schampte het beton slechts in de krappe chicane. Veel andere coureurs schoten rechtdoor, George Russell was één van deze mannen. De Brit had het verder lastig met zijn auto, want hij had zelfs het gevoel dat hij op drie wielen rondreed. In de eerste vrije training gaf hij ook al aan dat hij problemen had met zijn balans. In de tweede training kon hij zijn snelle VT1 dan ook geen vervolg geven.