Verstappen en De Vries naar TV-Pen op mediadag Azerbeidzjan

Vandaag gaat het Azerbeidzjaanse Grand Prix-weekend van start met de gebruikelijke mediadag. De coureurs moeten zoals gebruikelijk aanschuiven in de perszaal of in de TV-pen. De FIA heeft weer werk gemaakt van een planning en zowel Max Verstappen als Nyck de Vries moeten naar de TV-pen.

De persconferenties worden om 14:30 plaatselijk tijd afgetrapt. De eerste coureurs die zich moeten melden in de perszaal zijn Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Lando Norris en Sergio Perez. Om 15:05 is het de beurt aan de tweede groep coureurs. Deze groep bestaat uit: Valtteri Bottas, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lewis Hamilton en Alexander Albon.

TV-pen

Tegelijkertijd met de persconferenties in de perszaal, vinden de interviews in de TV-pen plaats. Om 14:30 moet regerend wereldkampioen Max Verstappen zich melden in het gezelschap van Guanyu Zhou, Fernando Alonso, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Om 15:05 lokale tijd meldt Nyck de Vries zich samen met Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, George Russell en Logan Sargeant.

Teams

Op vrijdag is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de teams. Ditmaal wordt de persconferentie afgetrapt om 15:00 lokale tijd. James Allison van Mercedes mag zich melden in gezelschap van Marco Perrone van AlphaTauri en Tom McCullough van Aston Martin. Een half uur later mogen Alessandro Alunni Bravi, Frédéric Vasseur en James Vowles zich melden.