Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Het team van McLaren krijgt dit weekend hulp van Nyck de Vries. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur deelde vannacht op Instagram een foto waarop te zien was dat hij in de simulator zit voor McLaren, en hij blijkt al een tijdje deel uit te maken van de renstal.

De Vries debuteerde in 2022 in de Formule 1 in de Grand Prix van Italië als de vervanger van de zieke Alexander Albon. Hij pakte bij zijn debuut direct WK-punten, en verdiende een contract bij het toenmalige AlphaTauri voor 2023. Dat avontuur draaide echter uit in een teleurstelling, en halverwege het jaar werd De Vries de deur gewezen en vervangen door Daniel Ricciardo.

De Vries keerde daarna terug op het oude nest in de Formule E, en werd fabriekscoureur van Toyota in het World Endurance Championship. De Formule 1 bleef echter in beeld, en de Friese coureur werd eerder al gespot achter het stuur van een McLaren tijdens een TPC-test.

Wat doet De Vries bij McLaren?

De Telegraaf meldt vandaag dat De Vries ook een officiële rol heeft binnen het team van McLaren. De Vries deelde vannacht zelf een foto op Instagram, waarop te zien was dat hij in de simulator zit. De Telegraaf legt uit dat hij tegenwoordig de test- en ontwikkelingscoureur is bij McLaren. Hij maakt echter geen onderdeel uit van het Driver Development Programme van de Britse renstal, maar werkte dit jaar achter de schermen wel een aantal TPC-tests af.

Belangrijke rol

Vanuit zijn rol als test- en ontwikkelingscoureur kan De Vries bijdragen aan de constructeurstitel, die McLaren dit weekend in Singapore kan gaan veroveren. Met zijn simulatorwerk levert hij in ieder geval een nuttige bijdrage aan de vooruitgang van Lando Norris en Oscar Piastri bij hun jacht op succes. McLaren is geen onbekend terrein voor De Vries, want hij maakte in zijn jeugd al onderdeel uit van het opleidingsteam. Hij verscheen als jong talent zelfs in de animatieserie Tooned.