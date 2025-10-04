user icon
Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren
  Gepubliceerd op 04 okt 2025 11:11
  14
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren krijgt dit weekend hulp van Nyck de Vries. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur deelde vannacht op Instagram een foto waarop te zien was dat hij in de simulator zit voor McLaren, en hij blijkt al een tijdje deel uit te maken van de renstal.

De Vries debuteerde in 2022 in de Formule 1 in de Grand Prix van Italië als de vervanger van de zieke Alexander Albon. Hij pakte bij zijn debuut direct WK-punten, en verdiende een contract bij het toenmalige AlphaTauri voor 2023. Dat avontuur draaide echter uit in een teleurstelling, en halverwege het jaar werd De Vries de deur gewezen en vervangen door Daniel Ricciardo.

De Vries keerde daarna terug op het oude nest in de Formule E, en werd fabriekscoureur van Toyota in het World Endurance Championship. De Formule 1 bleef echter in beeld, en de Friese coureur werd eerder al gespot achter het stuur van een McLaren tijdens een TPC-test.

Wat doet De Vries bij McLaren?

De Telegraaf meldt vandaag dat De Vries ook een officiële rol heeft binnen het team van McLaren. De Vries deelde vannacht zelf een foto op Instagram, waarop te zien was dat hij in de simulator zit. De Telegraaf legt uit dat hij tegenwoordig de test- en ontwikkelingscoureur is bij McLaren. Hij maakt echter geen onderdeel uit van het Driver Development Programme van de Britse renstal, maar werkte dit jaar achter de schermen wel een aantal TPC-tests af.

Belangrijke rol

Vanuit zijn rol als test- en ontwikkelingscoureur kan De Vries bijdragen aan de constructeurstitel, die McLaren dit weekend in Singapore kan gaan veroveren. Met zijn simulatorwerk levert hij in ieder geval een nuttige bijdrage aan de vooruitgang van Lando Norris en Oscar Piastri bij hun jacht op succes. McLaren is geen onbekend terrein voor De Vries, want hij maakte in zijn jeugd al onderdeel uit van het opleidingsteam. Hij verscheen als jong talent zelfs in de animatieserie Tooned.

Pietje Bell

Posts: 31.349

Over vrienden gesproken.
Lando heeft zich alweer zeer laatdunkend over Max uitgelaten. Welke voordelen hij heeft gehad om in de F1 te komen die hij zelf niet gehad heeft. Zijn vader is nb multimiljonair en heeft het noodlijdende McLaren destijds 40 miljoen toegeschoven toen Lando in de F1 kwam.... [Lees verder]

  • 9
  • 4 okt 2025 - 11:44
Reacties (14)

  • nr 76

    Posts: 6.958

    @Larry: ik zie dat Nyck de Vries ook weer genoemd is. Maar weten allemaal dat jij hem al als eerste noemde.

    • + 6
    • 4 okt 2025 - 11:15
    • Larry Perkins

      Posts: 60.399

      Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden @nr 76!

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 11:24
    • Astfgl

      Posts: 950

      Nyck de Vries?

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 11:47
    • JV fan

      Posts: 2.906

      Voor McLaren naar de Hypercars ?

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:49
    • nr 76

      Posts: 6.958

      "Vanuit zijn rol als test- en ontwikkelingscoureur kan De Vries bijdragen aan de constructeurstitel, die McLaren dit weekend in Singapore kan gaan veroveren."

      Nou, ik zie Nyck de Vries nog wel wereldkampioen worden dit weekend.
      Nyck de Vries, onthoud die naam, mensen!!

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:53
  • Larry Perkins

    Posts: 60.399

    Nyck de Vries.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 11:22
    • Larry Perkins

      Posts: 60.399

      Nyck de Vries heeft van vriend Max precies doorgekregen op welke slinkse wijze hij de bull bij McLaren moet saboteren. That's what friends are for...

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 11:22
    • Pietje Bell

      Posts: 31.348

      Over vrienden gesproken.
      Lando heeft zich alweer zeer laatdunkend over Max uitgelaten. Welke voordelen hij heeft gehad om in de F1 te komen die hij zelf niet gehad heeft. Zijn vader is nb multimiljonair en heeft het noodlijdende McLaren destijds 40 miljoen toegeschoven toen Lando in de F1 kwam. Zonder dat was hij er ook wel gekomen trouwens, want Zakwas verliefd op hem.

      Valt me op dat Max hem de laatste tijd ook niet meer zijn vriend noemt.

      • + 9
      • 4 okt 2025 - 11:44
    • Larry Perkins

      Posts: 60.399

      Waar heeft Lando dat gezegd @Pietje, heb je daar een link (of recht) van?

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 12:13
    • Rogier hier

      Posts: 6.711

      @Pietje : de nuance ligt een beetje anders. Norris heeft gezegd dat Max van een andere klasse is en de beste die nu in de sport rondloopt. En dat dit mede komt door zijn opvoeding en de racepassie thuis. Eigenlijk is hij zeer complimenteus over Max en zijn ouders. Sterker nog, hij heeft ook gezegd dat als hij zijn leven over kon doen hij zou willen beginnen met andere ouders, namelijk ouders die, net als bij Max, zelf coureurs zijn en hun kind dus vanaf jongs af aan onderdompelen in de racewereld. Max is bijvoorbeeld geboren in een F1 stoeltje, zo heeft hij gezegd.

      • + 8
      • 4 okt 2025 - 13:34
    • Larry Perkins

      Posts: 60.399

      @Pietje, denk dat @Rogier gelijk heeft...

      Hier lees je het originele stuk:
      espn(.)co.uk/f1/story/_/id/46475295/lando-norris-almost-impossible-good-max-verstappen

      * haakjes verwijderen

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 13:55
    • Pietje Bell

      Posts: 31.348

      Zal straks meteen zijn uitspraken opzoeken. Was niet hetzelfde als wat @Rogier zegt. Dat komt uit een ander interview/gesprek.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:27
  • DBGates

    Posts: 3.891

    Doet hij goed Max heeft de laatste 2 races gewonnen en staat ook nu weer boven de McLarens.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 12:44
  • Rogier hier

    Posts: 6.711

    Nyck heeft altijd warme banden gehad met McLaren, jammer genoeg heeft hij daar nooit een echte kans gehad. Aan de andere kant was die misschien net zo afgelopen als die van Stoffel Vandoorne. Super getalenteerd, maar te aardig voor de F1. En als je dan iemand als Alonso als teamgenoot hebt, tja dan ben jij snel een zondebok en sneeuw je helemaal onder.

    Ach Nyck heeft in ieder geval zijn 15 minutes of fame gehad in de F1 en dat is (veel) meer dan alle forum reageerders hier inclusief mezelf.

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 13:38

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

