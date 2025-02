Nyck de Vries ziet grote overeenkomst tussen Verstappen en Antonelli

Andrea Kimi Antonelli maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De Italiaan gaat rijden voor het team van Mercedes, en de verwachtingen zijn hoog. Nyck de Vries kent hem goed, en hij ziet een opvallende overeenkomst tussen Antonelli en wereldkampioen Max Verstappen.

Antonelli is bij Mercedes de opvolger van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton. De Italiaan heeft weinig ervaring, maar bij Mercedes hebben ze veel vertrouwen in hem. In de juniorencategorieën was hij regelmatig opvallend sterk, maar vorig jaar in de Formule 2 had hij veel aanpassingsproblemen. Dat neemt niet weg dat de verwachtingen hoog zijn, en Antonelli zal bij het begin van het seizoen vol in de spotlights staan.

Verstappen

Nyck de Vries maakte net als Antonelli jarenlang deel uit van de Mercedes-familie. De Friese voormalig Formule 1-coureur laat in de podcast Cool Room weten hoe hij denkt over Antonelli: "Ik houd echt van hem. Ik volg hem al sinds hij kartte. Hij racete namelijk net als ik bij Dino Chiesa. Ik heb foto's met hem op mijn telefoon van toen ik bij Mercedes kwam. Ik ging toen naar het kartcircuit van Lonato, en toen gingen we samen op de foto gegaan. Hij ziet er nog altijd jong uit, maar toen leek hij echt nog maar tien! Ik denk echt dat het een geweldige kerel is. Hij is enorm getalenteerd, en hij leeft voor de racerij. Behalve Max ken ik niet die zo voor de sport leeft als hij. Zijn vader heeft natuurlijk een raceteam, dus bij zijn geboorte stond al vast wat hij ging doen."

Advies

Antonelli kan het nu op de baan gaan opnemen tegen Verstappen, maar ook tegen Hamilton. Als opvolger van Hamilton zijn de verwachtingen hoog, en De Vries geeft hem tips: "Hij moet gewoon zichzelf blijven. Ik denk niet dat er meer druk is omdat Lewis is vertrokken. Het was ten eerste de keuze van Lewis. Lewis ging zelf weg, dus toen kwam er een plekje vrij. Hij zat al in de opleidingsploeg. Hij deed het erg goed door alles waar hij al mee bezig was. Hij verdient deze kans en George zit daar al een poosje. Antonelli weet wat hij moet doen en hij moet zichzelf de tijd geven om de snelheid te vinden en te leren."