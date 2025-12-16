user icon
'Groot nieuws op komst: Portugal keert terug op F1-kalender'

'Groot nieuws op komst: Portugal keert terug op F1-kalender'

Het heeft er alle schijn van dat de Grand Prix van Portugal gaat terugkeren op de Formule 1-kalender. Er is veel interesse in het organiseren van een Grand Prix, en het lijkt erop dat er vandaag een aankondiging kan volgen voor een comeback van de race op het circuit van Portimão. 

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Formule 1-race. In de afgelopen maanden toonden onder meer Rwanda, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Thailand interesse in het organiseren van een Grand Prix. Volgend jaar staat er voor het eerst een race in Madrid op het programma, terwijl de klassieke circuits van Zandvoort en Imola van de kalender gaan verdwijnen.

Daar tegenover stond wel een contractverlenging van Spa-Francorchamps, al zullen ze wel gaan rouleren met een ander, nog onbekend circuit. Het leek er niet op dat nieuwe races in Europa veel kansen zouden maken op een plekje op de kalender, maar mogelijk komt daar vandaag verandering in.

Groot nieuws op komst

Het Portugese medium SIC Noticias meldt namelijk dat er vandaag een aankondiging gaat komen over de Grand Prix van Portugal. Volgens het medium staat het circuit van Portimão in de Algarve in 2027 en 2028 weer op de F1-kalender. Het is de verwachting dat de Portugese minister van Economie Manuel Castro Almeida het nieuws vandaag gaat aankondigen.

Populair onder de coureurs

Als dit daadwerkelijk gaat gebeuren, dan keert er een favoriet van fans en coureurs terug op de kalender. In coronajaren 2020 en 2021 stond de Portugese Grand Prix op Portimão voor het eerst op de kalender, en de coureurs reageerden direct enorm enthousiast. Toen de wereld weer ontwaakte na de pandemie, verdween de race in Portugal van de kalender. Dit zorgde voor flinke teleurstelling bij de coureurs, fans en de Portugezen. 

Dat de Grand Prix van Portugal lijkt terug te keren, komt niet als een grote verrassing. Eerder dit jaar stelde Formule 1-CEO Stefano Domenicali al dat het één van de races was die mogelijk terug zou keren.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

