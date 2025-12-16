Teamadviseur Helmut Marko kondigde vorige week zijn vertrek bij Red Bull aan. De Oostenrijker liet in het midden waarom hij precies wegging, maar liet wel doorschemeren dat hij het persbericht van Red Bull 'nonsens' vond. Volgens Christian Danner zag Marko dat er weer ruzie kon ontstaan binnen Red Bull.

Marko liet na het vallen van de vlag in Abu Dhabi doorschemeren dat hij wilde stoppen bij Red Bull. Het was een enorme verrassing, want de Oostenrijker leek nog steeds gemotiveerd te zijn. Red Bull bevestigde zo'n 48 uur na de seizoensfinale dat ze afscheid hadden genomen van Marko. Volgens het persbericht speelde het feit dat Max Verstappen de titel misliep, een grote rol bij Marko's besluit.

Marko ontkende later dat dit het geval was, en stelde dat hij ook was gestopt als Verstappen wél wereldkampioen was geworden. In een interview stelde Marko zelfs dat het persbericht van Red Bull vol stond met 'nonsens'.

Waarom is Marko weggegaan?

De vraag die blijft hangen, is waarom Marko wegging. Oud-coureur en huidig commentator Christian Danner speculeert er oplos bij Motorsport-Magazin: "Nou, ik denk dat hij ontslag heeft genomen. Helmut Marko heeft heel veel hoogte- en dieptepunten, gevechten en duels overleefd, op een heel erg slimme manier."

"Ik denk niet dat hij is ontslagen. Hij ziet waarschijnlijk wat er nu op hem afkomt. We mogen ook niet vergeten dat hij een vrij onopvallend jaar achter de rug heeft."

Nieuw conflict op komst?

Danner stelt dat er heel erg veel is gebeurd bij Red Bull, en dat Marko dit ook heeft gezien: "Ik bedoel, ze waren zo meedogenloos in hun jacht. Er was een herstructurering, die hele ophef rond Christian Horner en alles met Laurent Mekies. Ik bedoel, er was daar behoorlijk veel onrust."

Danner wijst ook naar de geruchten over Verstappen van eerder dit jaar. De oud-coureur stelt dat Marko zijn conclusies heeft getrokken: "De auto wilde niet functioneren, Verstappen was echt ontevreden, en ik vermoed dat hij dit jaar met de nieuwe motor en de nieuwe regels een potentieel conflict zag ontstaan, en dacht: 'Nou, het is nu wel genoeg geweest.'"