Uitslag kwalificatie Australië: Verstappen pakt pole voor ontketende Mercedessen

De polesitter voor de Australische Grand Prix is bekend. Op het circuit van Albert Park in de metropool Melbourne werd de snelste tijd in de kwalificatie gereden door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door George Russell. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

Aan het begin van de eerste kwalificatiesessie was het direct druk op het circuit in Melbourne. Vanwege de dreigende regen wilde iedereen zo snel mogelijk de baan op. Onder aanvoering van de wagens van Williams kwam vrijwel iedereen de baan op. Ook Sergio Perez ging op jacht naar een goede tijd, maar de Red Bull-coureur ging de mist in. Hij schoot rechtdoor en stond muurvast in de grindbak. Zonder rondetijd op zijn naam keerde Perez teleurgesteld terug in de pitbox. Teammaat Max Verstappen ging vervolgens met twee vingers in zijn neus door. Dit gold echter niet voor Oscar Piastri, Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Valtteri Bottas en dus de onfortuinlijke Perez.

Q2

Voor het eerst in 2023 stond Nyck de Vries in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Nederlandse AlphaTauri-coureur trapte de sessie af, maar kon niet overtuigen. Zijn landgenoot Max Verstappen deed dat wel, hij noteerde de snelste tijden en niemand kwam echt bij hem in de buurt. Ook Lando Norris niet, de McLaren-coureur had het lastig en maakte onder meer een uitstapje door het grind. Naast De Vries en Norris vielen ook Esteban Ocon, Yuki Tsunoda en Kevin Magnussen af in deze sessie.

Q3

Verstappen kwam in de derde sessie van de kwalificatie direct de baan op. De regenwolken hingen in de lucht en niemand wilde een risico nemen. Alleen Lance Stroll bleef binnen staan, de rest van de coureurs gingen op jacht naar een goede rondetijd. Het was zeer spannend, veel coureurs zaten binnen 0,100 seconden van elkaar. Verstappen hield zijn hoofd koel en noteerde de snelste tijd. Fernando Alonso leek op weg naar de tweede tijd, maar Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton dachten daar anders over.