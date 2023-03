Uitslag Grand Prix van Saoedi-Arabië: Perez pakt onbedreigde zege, Verstappen rijdt sterke inhaalrace

De tweede Grand Prix van het huidige Formule 1-seizoen zit er ook alweer op. Op het pijlsnelle Jeddah Corniche Circuit ging de zege naar Sergio Perez. Achter hem stuurde Max Verstappen zijn auto als tweede over de finishlijn. Het Saoedische podium werd vandaag compleet gemaakt door Fernando Alonso.

Met Max Verstappen op de vijftiende startplaats, Charles Leclerc in de buik van het middenveld en Fernando Alonso op de eerste startrij, waren alle ingrediënten aanwezig voor een spectaculaire Grand Prix. Niets bleek echter minder waar aangezien Red Bull wederom liet zien dat ze razendsnel snel zijn en de koningsklasse van de autosport blijven domineren.

Bij de start van de race kneep iedereen bij Red Bull nog eventjes, Alonso kende een raketstart en pakte de leiding op het Jeddah Corniche Circuit. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen stond echter incorrect opgesteld bij de start waardoor hij een tijdstraf kreeg van vijf seconden. Alonso hield zijn hoofd zo koel als een ijsblokje en reed zijn race. Hij verdedigde niet toen Perez hem voorbij stak en hield de concentratie vast.

Safety Car

Ondertussen ging niet alles naar wens bij Alonso's teamgenoot Lance Stroll. De Canadees viel uit met remproblemen waardoor de Safety Car op de baan kwam. Vrijwel alle coureurs zochten de pitlane op en Alonso ontdeed zich van zijn tijdstraf. Max Verstappen profiteerde optimaal en reed in de top vier toen de Safety Car de baan verliet. De Nederlander greep de concurrentie bij de haren en stootte door naar de tweede plaats. Hij opende de jacht op zijn teamgenoot, maar hij kwam nooit echt in de buurt.

Zweten

Verstappen had andere dingen aan zijn hoofd en klaagde over nieuwe problemen met zijn driveshaft. Aan de pitmuur zweette men peentjes en al helemaal toen ook Perez zich meldde met klachten. De Red Bull-mannen konden echter opgelucht adem halen want Perez en Verstappen kwamen als eerste en tweede over de streep. In de slotronde ging Verstappen er nog voor zitten en greep hij de snelste ronde, hierdoor behield hij de leiding in het wereldkampioenschap.