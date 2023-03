Uitslag kwalificatie Saoedi-Arabië: Perez redt Red Bull-eer, domper voor Verstappen

De kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit is alweer achter de rug. In de Saoedische straten ging de pole position dit keer naar Sergio Perez . Hij was sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd van de kwalificatie noteerde. De top drie werd zojuist compleet gemaakt door Fernando Alonso.

Q1

Het was gelijk zeer druk op het circuit aan de Saoedische kust. Veel coureurs wilden direct rondetijden noteren en onder aanvoering van de Williamsen en de AlphaTauri's werd de sessie in gang gezet. Nyck de Vries begon de sessie op een onhandige manier met een spin, hij sloot de sessie ook af met een foutje en toucheerde de muur. Hij was zeker niet de enige die de mist in ging. Fernando Alonso spinde, Logan Sargeant raakte de muur en overschreed de track limits en Lando Norris beschadigde zijn voorwielophanging met een touche met de muur. Hij kan zijn weg niet meer vervolgen met als Yuki Tsunoda, Alexander Albon, De Vries en Sargeant.

Q2

Ook in de tweede kwalificatiesessie wilde iedereen direct weer aan de bak. Ditmaal trapten Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou de sessie af. Fernando Alonso liet zien dat zijn spin in Q1 slechts een incident was en reed een razendsnelle ronde. Max Verstappen was hetzelfde van plan, maar zijn wagen leek daar niet aan mee te willen werken. De Red Bull-coureur reed zeer langzaam over de baan en over de boordradio liet hij weten dat er een probleem was met de motor. Achteraf bleek het om de aandrijfas te gaan. Zwaar teleurgesteld stapte Verstappen in de pitbox uit zijn RB19, zijn kwalificatie was voorbij. Ook Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas vonden hun Waterloo.

Q3

Zonder Verstappen ging het derde kwalificatiedeel van start. Alonso ging als eerste zeer snel rond, de Spaanse Aston Martin-coureur noteerde een zeer snelle ronde. De snelste ronde was het echter niet aangezien Red Bull Racing met Sergio Perez nog een tweede troef in handen had. De Mexicaan redde de eer dan ook en ging zeer snel over het Jeddah Corniche Circuit. Leclerc reed de tweede tijd, door zijn gridstraf start hij verder naar achteren.