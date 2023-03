Uitslag VT2 Saoedi-Arabië: Verstappen kent ideale vrijdag en rijdt snelste tijd

De eerste twee vrij trainingen op het Jeddah Corniche Circuit zitten er alweer op. Onder het Saoedische kunstlicht werd in de tweede vrije training de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. De tweede tijd van de sessie werd een prooi voor Fernando Alonso. maakte de top drie vandaag compleet Sergio Perez.

net als in de eerste vrije training in Saoedi-Arabië was het ook nu weer snel druk op het pijlsnelle stratencircuit. Ook Max Verstappen kwam al vroeg de baan op, de Nederlander stuurde zijn Red Bull al na een minuutje de baan op. Op de baan hadden de nodige coureurs het lastig en verremden Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en George Russell zich in de eerste bocht.

Krappe baan

De sessie kende geen crashes, maar meerdere keren was het heel erg close. Yuki Tsunoda was het dichts bij een klapper, de Japanse AlphaTauri-coureur toucheerde de muur en kon wonder boven wonder zijn weg vervolgen. Meerdere andere coureurs hadden moeite met collega's op een snelle ronde. Sergio Perez kon nog maar net op tijd wegsturen, anders had de Mexicaan de Ferrari van Carlos Sainz van de baan getikt.

Ferrari & Alpine

Ferrari had een lastige sessie onder het kunstlicht in Jeddah. Charles Leclerc en Sainz noteerden slechts de negende en de tiende tijd, hij was opvallend aangezien het team voorafgaand het weekend werd gezien als een gevaarlijke uitdager van Red Bull. Opvallend genoeg werd de Italiaanse renstal in deze sessie ook verslagen door het team van Alpine. Esteban Ocon reed de vierde tijd en zag er sterk uit, zijn teamgenoot Pierre Gasly kwam ook aardig mee en noteerde de zesde tijd.

Verstappen

Verstappen noteerde, net als in de eerste vrije training, de snelste tijd, dat betekent echter niet dat alles volledig naar wens verliep voor de Nederlander. De regerend wereldkampioen had vroeg in de sessie te maken met een probleem met zijn headrest. Later klaagde hij ook nog over een probleem met zijn downshifts. Red Bull zal er waarschijnlijk naar gaan kijken, maar gezien het gat naar de concurrentie zal men tevreden zijn.