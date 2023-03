Uitslag Grand Prix van Bahrein: Verstappen wint eerste race op dominante wijze

De eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen zit er alweer op. Op het Bahrain International Circuit in het welbekende Sakhir ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem kwam zijn concullega Sergio Perez als tweede over de streep. Het podium werd vandaag compleet gemaakt door Fernando Alonso.

Verstappen kende een uitmuntende start in Bahrein. De Nederlander was simpel weg bij de start en zag zijn concurrentie alleen nog maar in zijn spiegels. Zijn teamgenoot Sergio Perez had het veel zwaarder en viel bij de start een paar plekjes terug, hij belandde daardoor in een duel met de Ferrari's. Bij Aston Martin zweette men eventjes bij de start, Lance Stroll tikte Alonso aan maar wonder boven wonder liep de Spanjaard geen schade op bij het moment.

Alonso

Alonso viel door het incident een beetje terug, maar de Spaanse veteraan liet weer eens zien dat hij het kunstje nog lang niet verleerd is. Hij vocht zich naar voren en dat deed hij op een mooie manier. Eerst greep Alonso de Mercedes van George Russell, waarna hij ook op jacht ging naar zijn voormalige rivaal Lewis Hamilton. De fans kregen een duel om van te smullen, na een strategisch duel maakte Alonso een mooie move en was hij de Brit voorbij.

Leclerc

Alonso leek op jacht te kunnen gaan naar de vierde plaats, maar uit het niets werd het iets meer. Charles Leclerc reed onbedreigd op de derde plaats, maar zijn Ferrari begaf het ineens. Er waren motorproblemen waardoor de teleurgestelde Monegask de wagen naast de baan moest parkeren. De wedstrijdleiding koos voor een virtuele Safety Car en Alonso rook bloed. De Spanjaard greep Ferrari-coureur Carlos Sainz en werd knap derde.

Opvallendheden

Verstappen kreeg niets mee van deze duels, hij reed zeer simpel weg bij de rest van het veld. De Nederlander kreeg ook niet mee dat Esteban Ocon penalty's verzamelde alsof het Pokémon-kaartjes waren, Oscar Piastri uitviel en Lando Norris eveneens worstelde. Nyck de Vries reed geen supersterke race en had vooral last van het feit dat hij niet kon stoppen tijdens de Virtual Safety Car.