Uitslag kwalificatie Bahrein: Verstappen pakt pole in secondenspel

De eerste kwalificatie van het seizoen 2023 zit erop. Op het Bahrain International Circuit in het Bahreinse Sakhir ging de eerste pole position van het seizoen naar Max Verstappen . Hij deelt morgen de eerste startrij met Sergio Perez, hij kwalificeerde zich als tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

De eerste kwalificatiesessie van het jaar werd afgetrapt door de AlphaTauri's van Nyck de Vries en Yuki Tsunoda. De twee coureurs kregen al snel gezelschap van vrijwel het gehele veld. Iedereen kon echter direct weer naar binnen aangezien Charles Leclerc een stukje carbon was verloren. De wedstrijdleiding oordeelde dat het op een gevaarlijk punt lag en de rode vlag kwam uit. Toen de lichten weer op groen sprongen kon De Vries niet imponeren, hij reed slechts de 19e tijd. Logan Sargeant liep Q2 ook mis, al reed hij wel dezelfde tijd als Lando Norris. Ook Pierre Gasly, Kevin Magnussen en debutant Oscar Piastri vielen af.

Q2

In de tweede kwalificatiesessie hadden de teams en coureurs beduidend minder haast dan in Q1. Na een paar minuutjes wachten trapte Nico Hülkenberg de sessie af, iedereen behalve Alexander Albon volgden zijn pad. Albon richtte zich op één run, maar hij leek vrijwel geen grip te hebben. De Williams-coureur glibberde alle kanten op en kon geen tijd op de borden zetten. Naast Albon vielen ook Lando Norris, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Yuki Tsunoda af.

Q3

Ook in de derde kwalificatiesessie bleven de coureurs een aantal minuten wachten in de pitboxen. Opvallend genoeg gingen de coureurs daarna zeker niet tegelijkertijd de baan op. Verstappen, Perez en de Ferrari's kwamen snel de baan op terwijl de Mercedessen en Fernando Alonso nog eventjes bleven wachten. Verstappen liet gelijk zien wat hij waard is en dat betaalde zich uiteindelijk uit in de pole position. Zijn concurrenten beten zich stuk op zijn tijd, in de laatste tellen van de sessie kwamen Perez en Sainz nog wel dichtbij. Charles Leclerc was op dat moment al uitgestapt.