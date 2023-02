Formule 1-teams en rijders van 2023 voorgesteld: Williams

Fans van over de hele wereld wachten met smart op het 74ste wereldkampioenschap Formule 1, dat na een winterstop van ruim drie maanden inmiddels steeds dichterbij komt. In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen stelt GPToday.net alle deelnemers aan u voor. Met vandaag: de hekkensluiter, Williams.

Williams

Licentie: Engeland

Fabriek: Grove

Resultaat 2022: Tiende

Overwinningen: 114

Podiumplaatsen: 313

Grands Prix: 805

Na die mooie achtste plaats van 2021 gloorde er weer hoop voor Williams, het team dat in de jaren ’90 kampioenschappen aaneen reeg maar in de late jaren ’10 driemaal achtereen de rode lantaarn droeg. Vorig jaar donderde het legendarische team echter net zo rap als ze opklom, terug naar de laatste plaats. Teambaas Jost Capito heeft genoeg gezien – hij is vertrokken, net zoals technisch directeur François-Xavier Demaison. Een voorteken, of vaart Williams wel op een nieuwe wind?

23. Alexander Albon

Londen, Engeland (Thaise licentie), 23 maart 1996

Na een jaartje langs de zijlijn mocht Red Bull-tester Alexander Albon wederom pootjebaden in de Formule 1. Omdat de Britse Thai zo vriendelijk en introvert is, spreekt de overgrote meerderheid van het Formule 1-publiek positief over hem. Onder de streep is Albon echter helemaal niet zo bijzonder: een typisch geval te klein voor het tafellaken maar te groot voor het servet, zoals Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Williams hoopte in de vorm van Albon een coureur aan te stellen die hen technisch bij de hand kon nemen, maar de rol van teamleider is eentje die niet past bij de vleesgeworden vriendelijkheid. Waartoe Albon dit jaar in staat is moet nog blijken, maar het is zeer waarschijnlijk dat 2023 een herhaling van zetten ten opzichte van 2022 wordt. Af en toe sleept Albon zijn Williams naar Q3, zo hier en daar steelt-ie een handvol puntjes en onderaan de streep maakt hij deel uit van de grijze middenmoot.

Negatief, of juist realistisch? In de karting was Albon één van de uitblinkers, maar voor de koningsklasse mag hij iets meer pit tonen. Eén van zijn voornemens voor het nieuwe seizoen was om ‘minder bot’ met het team te communiceren. Misschien mag het, bij het tobbende Williams, juist wel een beetje duidelijker. Want dat Albon geen wilsonbekwame pannenkoek is, heeft-ie al wel bewezen.

2. Logan Sargeant

Boca Raton, Verenigde Staten, 31 december 2000

Op oudejaarsdag vierde de nieuwste toevoeging aan het Formule 1-veld zijn 22ste verjaardag. Het was even de vraag of Logan Sargeant zijn licentiepunten bij elkaar kreeg, maar na een potje billenknijpen bij de slotraces in de Formule 2 op het circuit van Abu Dhabi kreeg de Floridiaan het voor elkaar. Sargeant heeft zijn deelname aan de koningsklasse te danken aan een krankzinnige samenloop van omstandigheden.

Want Williams, dat betaalcoureur Nicholas Latifi na drie jaren baggeren eindelijk loosde, had haar pijlen eigenlijk op Nyck de Vries gericht. Echter, de Nederlander werd door AlphaTauri weggekaapt toen bleek dat IndyCar-coureur Colton Herta geen dispensatie zou krijgen voor de aanvraag van een superlicentie. Omdat ook supersub Nico Hülkenberg reeds gevlogen was – richting Haas – en Mick Schumacher als niet voldoende bekwaam werd geacht, kwam Sargeant pardoes in de Formule 1 terecht.

Waartoe Sargeant in staat is, moet nog blijken. In zowel de Formule 2 als de Formule 3 kwam de Amerikaan bijzonder sterk voor de dag en kon hij wonderkind Oscar Piastri het vuur aan de schenen leggen. Is de toevoeging van Sargeant aan het Formule 1-veld een toevalligheid die Williams op langere termijn voordelen oplevert?