Oud-Formule 1-coureur Logan Sargeant keert in september terug naar de racewereld. De Amerikaan heeft zich ingeschreven voor de laatste twee races van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Sargeant gaat rijden in de LMP2-klasse voor PR1/Mathiasen Motorsports en zal zijn races rijden op de Indianapolis Motor Speedway en Road Atlanta.

De Amerikaan verliet halverwege het seizoen de grid en werd vervangen door Franco Colapinto. De beste resultaten van Sargeant waren eenmaal de tiende plaats tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2023 en de zesde startplaats in Las Vegas in 2023. De laatste F1-Grand Prix die hij gereden heeft, was de Grand Prix van Nederland 2024. Hij heeft in totaal 36 Grands Prix gereden.

Andere klasse

Dat Sargeant ging deelnemen in de IMSA WeatherTech SportsCar Championship was niet de eerste keuze. De Amerikaan wilde eigenlijk gaan deelnemen aan de hypercarklasse van het World Endurance Championship. Nu heeft de 24-jarige echter zijn terugkeer in de racerij veiliggesteld en deelt hij zijn LMP2-auto met teamgenoten Benjamin Pedersen en Naveen Rao.

"Ik ben superenthousiast om weer in een auto te stappen voor de laatste twee LMP2-races in IMSA met PR1/Mathiasen Motorsports", zei hij tegenover Racingnews365. "Het is een geweldige kans om op twee speciale circuits te rijden, Indianapolis en Road Atlanta, en samen met mijn teamgenoten Ben en Naveen te helpen aan goede resultaten. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan een paar succesvolle races voor het team en mijn kennis en ervaring in te zetten voor iedereen die erbij betrokken is."

Eerste race

De eerste race van Logan Sargeant gaat een zes uur durende race worden in Indianapolis. De race wordt verreden op 21 september. De Amerikaan rijdt dan weer zijn allereerste race sinds de Nederlandse Grand Prix 2024.

Logan Sargeant begon in 2022 bij Williams als testcoureur. Hij verving daarna de ontslagen Nicholas Latifi. In zijn allereerste seizoen behaalde de Amerikaan een punt. Na een lastige eerste seizoenshelft in 2024 had Williams besloten om Sargeant vroegtijdig te vervangen door Franco Colapinto.