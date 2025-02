F1-verschoppeling Sargeant lijkt autosportpensioen aan te kondigen

Voormalig Williams-coureur Logan Sargeant heeft een opvallende stap gezet. De Amerikaanse coureur zou na zijn Formule 1-exit in de European Le Mans Series gaan rijden. Nu blijkt echter dat Sargeant zelf heeft besloten om toch niet te gaan racen in deze klasse.

Sargeant reed vorig jaar in de Formule 1 voor het team van Williams. De Amerikaan maakte echter veel foutjes, en dat zorgde voor een enorme hoeveelheid schade. In Zandvoort crashte hij zeer hard in de derde vrije training waardoor zijn auto zwaar beschadigd raakte. Williams besloot Sargeant aan de kant te schuiven, en hem te vervangen door de beter presterende Franco Colapinto.

Sargeant vond vrij snel een nieuw zitje voor het aankomende seizoen. Hij tekende een contract om dit jaar in de European Le Mans Series te gaan rijden. Hij zou de LMP2-klasse uitkomen voor het team van IDEC Sport, en dat bood kansen. Het team werkt dit jaar namelijk samen met Genesis Magma Racing. Dit zijn de mensen achter Genesis, het luxemerk van Hyundai. Het Zuid-Koreaanse merk gaat vanaf volgend jaar met een eigen Hypercar deelnemen aan het WEC. Een goede prestatie kon Sargeant dus zomaar een fabriekszitje opleveren.

Sargeant heeft echter andere plannen, en hij heeft zijn zitje in de ELMS opgegeven. De Amerikaan is vertrokken, zo werd duidelijk in een statement van IDEC Sport. Op sociale media kwam het team met een bijzonder bericht: "Na het besluit van Logan Sargeant om de sport te verlaten om andere interesses na te jagen, nemen we kennis van zijn besluit en zullen we in de komende dagen zijn vervanger gaan aankondigen. We wensen Logan het allerbeste met zijn toekomstige projecten." IDEC lijkt te suggereren dat de autosportloopbaan van Sargeant erop zit. Het is onduidelijk aan welke andere projecten hij gaat werken, aangezien hij zelf niet met nieuws naar buiten is gekomen.

Following the decision of Logan Sargeant to stepping away from the sport to pursue other interests, IDEC SPORT and Genesis Magma Racing are taking note of his decision and will announce his substitute in the next few days. We wish Logan all the best in his future projects. pic.twitter.com/r6XaCKePfa