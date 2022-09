Uitslag VT1 Singapore: Verrassende Hamilton nipt sneller dan Verstappen

De eerste vrije training op het stratencircuit van Singapore zit er alweer op. De Grand Prix is weer terug na een afwezigheid van twee jaar vanwege de coronapandemie. In de eerste vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Voor het eerst sinds 2019 kwamen de heren coureurs weer in actie in de straten van Singapore. Onder de ondergaande zon was het direct druk op de baan. De Alfa Romeo's van Guanyu Zhou en Valtteri Bottas kwamen direct de baan op. Voor Zhou betekende dat een eerste kennismaking met het circuit in Azië. Ook de toppers hadden geen tijd te verliezen en de Red Bulls en de Ferrari's kwamen direct de baan op.

Pechvogels

Ferrari-coureur Leclerc kwam echter direct weer de pitbox in. De ongelukkige Monegask meldde zich op de boordradio en gaf aan dat er iets niet aan de haak was met de remmen. Leclerc parkeerde zijn wagen in de pits en het team moest het één en ander veranderen. Na 20 minuten kwam hij weer de baan op. Hij was echter niet de enige met problemen. Sergio Perez meldde in de slotfase dat hij problemen had en Fernando Alonso kampte met een versnellingsbakprobleem.

Stroll

De grootste pechvogel van de sessie was echter Lance Stroll. De Canadese Aston Martin-coureur maakte een foutje en raakte de muur. Stroll beschadigde de achterwielophanging van zijn wagen en kreeg van zijn team te horen dat hij zijn auto naast de baan moest parkeren. De wedstrijdleiding besloot met de rode vlag te zwaaien. Stroll was niet de enige met een foutje, ook George Russell en Max Verstappen belandden naast de baan.

Hamilton & Verstappen

Verstappen kende, op zijn kleine foutje na, een uitmuntende sessie. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider noteerde vrijwel de gehele sessie paarse sectortijden. Op een gegeven moment was hij zelfs bijna twee seconde sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. In de slotfase van de training liet Lewis Hamilton zien dat men hem nog lag niet mag onderschatten. De Brit noteerde een rondje waarmee hij slechts 0,084 seconden sneller was dan Verstappen.