Gasly geeft snel update over toekomst: “Binnen twee of drie weken.”

De transfermarkt in de Formule 1 draait dit jaar op volle toeren. Veel coureurs maken opvallende moves voor het aankomende seizoen en het silly season is dan ook nog lang niet voorbij. De hoofdrolspeler in de huidige transfercarrousel is Pierre Gasly, de Fransman hoopt zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen.

Gasly speelt een belangrijke rol bij de invulling van de stoeltjes voor 2023. De Franse coureur heeft in principe een contract voor 2023 bij zijn huidige werkgever AlphaTauri. Maar door het aanstaande vertrek van Fernando Alonso en de afwijzing van Oscar Piastri is er ook een plekje vrij bij Alpine. Gasly lijkt zijn zinnen te hebben gezet op dat stoeltje maar kan alleen vertrekken als AlphaTauri een waardige opvolger voor hem weet te vinden.

Gasly zelf is zich bewust van zijn grote rol in de huidige transfermarkt. De Fransman geeft in Singapore echter aan dat er momenteel nog niets zeker is. Bij de gebruikelijke persconferentie op donderdag was hij duidelijk: "Iedereen weet dat er gesprekken lopen. Ik hoop vanuit mijn kant binnen twee of drie weken met een duidelijk antwoord te kunnen komen over mijn toekomst. Tot nu toe is er echter niets veranderd. Als er uiteindelijk iets bevestigd is weten jullie er vast van."