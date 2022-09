De Vries niet aanwezig op Williams-fabriek vanwege paspoortproblemen

Nyck De Vries is bezig met een aantal drukke weken. De Nederlander werd in Monza door Williams last minute opgetrommeld als vervanger van de zieke Alexander Albon. In de daarop volgende dagen werd hij in verband gebracht met een stoeltje bij AlphaTauri en testte hij deze week ook nog voor Alpine op de Hungaroring.

De Vries was één van de drie coureurs die in actie kwam op de Hungaroring. Naast de Nederlander kwamen ook Antonio Giovinazzi en Jack Doohan in actie. Aangezien het nog niet zeker is of Albon op tijd fit is voor de Grand Prix van Singapore was het de bedoeling dat De Vries later deze week ook nog aanwezig zou zijn op de Williams-fabriek in Engeland.

Op Instagram laat De Vries echter weten dat zijn planning is omgegooid. De Nederlandse coureur liet weten dat hij niet naar Londen kan reizen omdat een ID-kaart uit de EU niet langer een geldig reisdocument is om Groot-Brittannië in te komen. Dit heeft te maken met de Brexit. De Vries laat weten dat zijn paspoort op de ambassade ligt voor een visa voor Japan.