Nyck de Vries voerde gesprekken met Ferrari en Red Bull

Nyck de Vries heeft in zijn loopbaan voor veel grote teams gewerkt. In zijn jeugd maakte hij onderdeel van de opleidingsploeg van McLaren. De Vries stelt dat er veel meer interesse in hem was, hij voerde op jonge leeftijd gesprekken met Ferrari en Red Bull.

De Vries is bezig met een bijzondere loopbaan. Hij leek het nieuwe megatalent van McLaren te worden, maar kreeg van het team nooit een kans in de Formule 1. Hij ging rijden in het WEC en de Formule E, en dat ging zeker niet slecht. Hij was verbonden aan het F1-team van Mercedes, debuteerde in 2022 onverwachts bij Williams, en kreeg voor 2023 een zitje bij AlphaTauri. Na een slechte reeks werd hij ontslagen, en vandaag de dag is hij fabriekscoureur van Toyota.

Red Bull & Ferrari

De Vries belandde op jonge leeftijd bij McLaren. Als karter waren er voor hem echter nog meer mogelijkheden, zo deelt hij trots in de podcast Cool Room: "Ik tekende eind 2009 bij McLaren toen ik nog bij de junioren het Europees kampioenschap en de WSKS won. In de winter tekende ik bij McLaren en werd ik onderdeel van hun programma. Ik heb geen formeel aanbod gehad van Red Bull, maar ik heb in Monza wel gesproken met Helmut Marko. In Maranello ontmoette ik Stefano Domenicali. Hij is nu de baas van de Formule 1. We hebben daar verschillende gesprekken gevoerd, ook met andere mensen, maar we hadden het idee dat de aanpak van het juniorenprogramma van McLaren het meest comfortabele zou zijn, vandaar dat we die kant opgingen."

Goed gevoel

Jaren later kijkt De Vries nog altijd met een goed gevoel terug op deze periode. De Friese coureur stelt dat al deze interesse hem trots maakte: "Het was de bevestiging dat we op de goede weg waren. Maar we wisten wel dat de weg naar het grote doel, wat hopelijk de Formule 1 zou zijn, extreem lang zou zijn en dat we onderweg wat hobbels zouden tegenkomen. De reis zou heel lang worden, maar het was fijn dat we het goed deden en dat er interesse was."