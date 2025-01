Marko geeft De Vries trap na: "Mijn grootste fout"

Nyck de Vries zal niet met een goed gevoel terugdenken aan zijn korte Formule 1-avontuur. In 2023 werd hij na een slechte eerste seizoenshelft aan de kant geschoven door het toenmalige AlphaTauri. Helmut Marko wijst De Vries nu zelfs aan als zijn grootste fout.

De Vries moest lang wachten op zijn kans in de Formule 1. Hij boekte successen in de Formule 2 en Formule E, maar hij kwam niet verder dan een reserverol in de koningsklasse. Na een aantal vrije trainingen mocht hij in 2022 enigszins verrassend invallen bij Williams op Monza. Hij scoorde direct punten, en wekte daarmee de aandacht van Red Bull. Hij werd vastgelegd als AlphaTauri-coureur voor 2023, maar dat draaide uit op een drama. Na een rampzalige reeks races werd hij vervangen door Daniel Ricciardo.

Grootste fout

Red Bull-adviseur Helmut Marko steekt niet onder stoelen of banken dat hij baalt van zijn keuze voor De Vries. In gesprek met Autosprint reageert hij duidelijk als hij wordt gevraagd naar zijn grootste fout: "Mijn grootste fout? Geen enkele twijfel, dat is Nyck de Vries. Hij deed het heel erg goed bij zijn debuut voor Williams in Monza. Maar toen hij bij AlphaTauri zat, boekte hij geen vooruitgang. Hij had een ongelooflijk track record, maar bij ons zei de stopwatch dat Nyck een verkeerde keuze was. En in een poging om sneller te gaan, maakte hij fouten."

Na zijn mislukte Formule 1-avontuur pakte De Vries de draad weer op. Hij keerde terug in de Formule E, en hij tekende een fabriekscontract bij Toyota in het WEC. Vorig jaar won hij met Toyota de race op Imola, en kende hij een succesvol seizoen. De Vries lijkt de Formule 1 ook niet volledig vaarwel te hebben gezegd, want vorig jaar werkte hij een test af voor het team van McLaren. Of dat een vervolg gaat krijgen, is vooralsnog niet duidelijk.