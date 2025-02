Nyck de Vries slaat terug na pijnlijke sneer Helmut Marko

Nyck de Vries kende twee jaar geleden een rampzalige periode in de Formule 1. Bij het toenmalige AlphaTauri wist hij geen goede resultaten neer te zetten. Helmut Marko noemde hem zelfs zijn grootste fout, en De Vries komt nu met een reactie op die kritiek.

De Vries debuteerde in 2022 onverwachts in de Formule 1 als invaller bij Williams. In zijn enige race voor het Britse team eindigde hij direct in de punten, waarna AlphaTauri hem vastlegde voor 2023. Het werd een rampzalige periode, waarin De Vries geen enkel punt wist te scoren. Halverwege het jaar werd hij weggestuurd en vervangen door Daniel Ricciardo. Red Bull-adviseur Helmut Marko omschreef De Vries recent als zijn grootste fout.

Geen wrok

Het was een pijnlijke trap na voor De Vries. De Friese coureur heeft nooit echt gereageerd op zijn F1-exit, maar in de podcast 'Cool Room' doet hij dat nu wel: "Het was een uitdaging. Maar ik koester geen wrok, want ik ben juist dankbaar voor de kans die ik heb gekregen. Ik heb mijn jongensdroom kunnen verwezenlijken, al werd het een kort hoofdstuk in mijn loopbaan. Ik had het geluk dat ik al een loopbaan had opgebouwd. Andere coureurs die vroegtijdig de Formule 1 moeten verlaten, hebben niets om op terug te vallen. Ik had Formule E en WEC gereden, dus dat maakte een rentree makkelijker."

Dubbele druk

De sneer van Marko was hard en pijnlijk. De Vries stelt nu dat het een zware tijd was waarin hij een soort extra druk ervaarde: "Je voelt een dubbele druk. Je voelt vanuit de media een externe druk, maar vanuit het team word je intern ook op de proef gesteld. Alles wat je doet, wordt onder een vergrootglas gelegd. Je voelt dat er dag en nacht over je wordt geschreven en gepraat. Ik probeerde het gewoon te negeren, maar je voelt dat die druk er is." De druk was al snel groot: "Vanaf het tweede weekend werd er al gesproken over een wissel. Dat hielp me niet om goed te presteren."