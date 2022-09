Mazepin staat open voor comeback maar wil niet meer naar Haas

De oorlog in Oekraïne had begin dit jaar ook gevolgen voor de Formule 1. Het team van Haas besloot de Russische coureur Nikita Mazepin te ontslaan en de coureur was daar op zijn zachts gezegd niet blij mee. Mazepin daagde het team voor de rechter maar daarvan is nog weinig terecht gekomen. Mazepin gelooft ook nog heilig in een comeback.

De Russische coureur debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas. De Rus maakte alles behalve een sterke indruk en kreeg als snel de weinig vleiende bijnaam 'Mazespin'. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak nam Haas het heft in handen en werd Mazepin vlak voor de start van de tweede wintertest ontslagen. Een comeback zit er voorlopig ook niet in omdat Mazepin het speciale document van de FIA voor Russische coureurs niet heeft ondertekend.

Geen twijfel

Mazepin zelf baalt van zijn ontslag maar is eveneens van mening dat hij nog veel geld moet ontvangen van zijn voormalige werkgever. Hij denkt dat hij thuishoort in de Formule 1 en tegenover zijn landgenoten van Avto Radio is hij duidelijk: "Ik wilde al mijn hele leven in de Formule 1 rijden. Ik heb dat doel gehaald en ik twijfel niet aan mijn kwaliteiten als ik achter het stuur zit van een competitieve auto."

Haas

Mazepin aast dus op een comeback maar wil nooit meer uitkomen voor het team van Haas. De Amerikaanse renstal ontsloeg hem en verscheurde eveneens de contracten met zijn Russische sponsoren. Mazepin is er duidelijk over: "Ik wil daar niet terugkeren, zelfs niet als de regels worden gevolgd. Ik wil niet kosten wat kost in de Formule 1 rijden. Menselijke kwaliteiten zijn ook belangrijk voor mij. Als een teambaas zich zo gedraagt, dan denk ik dat er negen andere teams zijn waar ik een dialoog mee kan voeren."