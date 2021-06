Mazepin: "Ik wil best het leger in"

Nikita Mazepin zegt dat hij zich best wil inzetten om reserve-officier in het Russische leger te worden. De vader van de F1-rookie bij Haas F1, Dmitry Mazepin, klaagde vorige week dat het Russische leger erop staat dat zijn 22-jarige zoon zijn verplichte dienst afmaakt.

"Nikita heeft dit jaar 23 races te doen en ze vertellen hem dat hij zich bij het leger moet voegen", zei Dmitry Mazepin, hoofd van het bedrijf Uralchem. "Hij zei tegen mij:" Papa, wat moet ik doen? Ik heb om de twee weken een wedstrijd'. Niemand wil luisteren."

Militaire afdeling

Toen hem in Bakoe naar het probleem werd gevraagd, stond de coureur van Haas erop dat hij niet probeerde te ontsnappen aan zijn taken jegens het Russische volk.

"In Rusland is militaire dienst verplicht voor iedereen die er geschikt voor is", legt Nikita Mazepin uit. Er zijn twee opties. De eerste is dat je afstudeert aan de universiteit en een jaar dient, en de tweede is de militaire afdeling, als je fysieke training en academische resultaten goed genoeg zijn."

"In het geval van de militaire afdeling studeer je één dag per week om reserveofficier te worden. De opleiding duurt drie jaar, maar alles gebeurt in de klas. Ik studeer nu twee jaar op de militaire afdeling, dus er is nog een jaar voor de boeg. Ik geloof dat ik daarna reserve-officier word."