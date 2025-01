Mazepin aast op comeback in F1-paddock

De controversiële Nikita Mazepin lijkt niet in de buurt te komen van een comeback in de Formule 1. De Russische coureur weet dat zelf ook wel. Toch droomt Mazepin van een terugkeer in de Formule 1-paddock, hij weet alleen nog niet in welke rol dat zal zijn.

Mazepin reed in 2021 een seizoen in de Formule 1 voor het team van Haas. Het was geen groot succes, en Mazepin werd vrijwel elk weekend verslagen door zijn teamgenoot Mick Schumacher. Nadat Rusland Oekraïne binnenviel verscheurde Haas het contract van Mazepin. Het werd een vechtscheiding, en Mazepin liet dit jaar in Zandvoort zelfs beslag leggen om de spullen van Haas. Het geschil werd opgelost, maar verder was het stil rondom Mazepin.

Trauma

De Rus reed amper nog races, maar kwam eerder deze maand wel in actie tijdens de 24-uursrace in Dubai. In gesprek met Autosport.com.ru legt Mazepin uit dat hij de Formule 1 niet meer op de voet volgt: "Dat is omdat ik een bepaald trauma heb overgehouden aan het vroegtijdige einde van mijn Formule 1-loopbaan. De gevoelens die ik heb wanneer ik de races kijk, is alsof je je vriendin ziet praten met haar nieuwe man. Ik zal bij de twintig beste coureurs ter wereld. Ik had een contract van vijf jaar bij Haas, en ik had gepland om daar minstens vijf jaar te rijden en successen te boeken."

Comeback

Mazepin wil echter niet uitsluiten dat hij ooit weer terugkeert in de koningsklasse van de autosport. De Rus ziet zichzelf niet racen, maar hij ziet een andere rol wel zitten: "Ik zit momenteel op het pad van de business. Ik weet voor 99 procent zeker dat je me niet opnieuw gaat zien in de Formule 1. Daar zit echter wel een nuance bij. In welke rol dat zal gebeuren, dat zal het lot bepalen. Momenteel vraagt het zakenleven al mijn aandacht."