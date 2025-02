Controversiële Mazepin gaat boksen

Voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin heeft weer van zich laten horen. De controversiële Rus heeft namelijk een nieuw doel voor het komende jaar gevonden. Hij wil verschillende sporten gaan beoefenen, en hij geeft aan dat hij een bokswedstrijd op de planning heeft staan.

Mazepin reed in 2021 in de Formule 1 voor het team van Haas. De Rus scoorde geen enkel WK-punt, en hij maakte nauwelijks indruk op de baan. Door zijn spins en zijn crashes groeide hij uit tot een soort cultfiguur, maar het leverde hem geen grote hoeveelheid fans op. Collega-coureurs ergerden zich aan zijn gedrag op de baan, en begin 2022 werd hij ontslagen door het team van Haas.

Dubai

Nadat Rusland Oekraïne binnenviel besloot Haas de banden met Mazepin en titelsponsor Uralkali te verbreken. Mazepin kreeg daarnaast ook sancties opgelegd van de Europese Unie, waardoor het voor hem onmogelijk was om te racen in Europa. Inmiddels zijn de sancties opgeheven, maar Mazepin heeft sindsdien amper races gereden. Hij nam eerder dit jaar nog wel deel aan de 24 uur van Dubai, maar verder liggen er weinig mogelijkheden.

Boksen

Mazepin heeft nu nieuwe doelen opgesteld voor zichzelf. De Rus omschrijft zich nu als een 'hybride atleet', en hij wil gaan deelnemen aan verschillende vormen van sport. Hij wil gaan racen met buggy's in de duinen en hij wil een triatlon gaan doen. Aan het Russische persbureau Tass laat hij weten wat zijn grote ambitieuze plan voor dit jaar is: "Dit jaar is het mijn plan om deel te nemen aan vijf verschillende competities in verschillende sporten. De bokswedstrijd zal plaatsvinden in het najaar van 2025, en ik hoop ook dat alles goed gaat." Het is onduidelijk wie zijn tegenstander gaat worden, en of het gaat om een professionele wedstrijd of dat hij achter gesloten deuren gaat boksen.