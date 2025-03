"Oud-F1 coureur heeft door abrupt einde carrière miljoenen verloren"

Nikita Mazepin is bij veel mensen nog wel bekend als de Russische coureur die abrupt moest stoppen vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Rus begon het seizoen 2021 in de Haas, maar na tegenvallende prestaties en de oorlog moest hij er toch mee stoppen. Het gevolg? Verlies van enkele miljoenen dollars.

De Russische coureur werd gesponsord door Uralkali, het bedrijf van zijn vader. De coureur mocht na het begin van de oorlog niet meer rijden voor het team van Haas en ook nergens anders meer vanwege sancties van de Europese Unie.

Uralkali

Het bedrijf van Dmitry Mazepin, Uralkali, was zowel sponsor van Nikita Mazepin - zijn zoon - als hoofdsponsor van het team van Gene Haas. De vader van Mazepin was nauw verbonden aan Vladimir Poetin en mocht daarom niet meer in de F1 verschijnen. Nikita Mazepin vocht tegen de sancties van de EU en die won hij ook.

Hij stelt daarmee: "Volgens de Europese grondwet kun je niet zomaar iemand sanctioneren", vertelde hij aan sports.ru. "De formulering zei dat ik verbonden was met de zakelijke activiteiten van mijn vader."

Verschillende individuen

Mazepin vervolgt zijn verhaal met absoluut los van zijn vader te staan op zakelijk gebied: "De (Russische) staat gebruikt volgens hen (Europa) belastinginkomsten om acties te financieren die door de Europese Unie worden bestraft."

"Maar in tweeënhalf jaar tijd hebben we uitgelegd dat ik er aan de ene kant ben en mijn vader aan de andere kant. We zijn verschillende individuen, met niets gemeen op zakelijk gebied. En het bestaan van familiebanden staat de Europese rechtbanken niet toe om mij sancties op te leggen. Daarom zijn ze opgeheven.

Kansen

De kansen op een terugkeer in de F1 zijn zeer klein voor de Rus: "Ik ben een langetermijncontract met Haas kwijtgeraakt", legt hij uit. "Er stonden heel wat bedragen in die elk jaar vermenigvuldigd zouden worden. Ik denk dat het enkele miljoenen dollars waren geweest. Ook had ik bepaalde Europese bezittingen die ik verloor toen de tegoeden werden bevroren en die ik niet terugkreeg nadat ze werden vrijgegeven."