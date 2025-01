Stellige Mazepin aast op Formule 1-comeback

De kans dat Nikita Mazepin ooit terugkeert in de Formule 1 is zeer klein. De controversiële coureur verdween begin 2022 uit de sport, maar hij blijft dromen. Hij stelt nu zelfs dat als er in de komende zeven jaar een Rus op de grid staat, hij dat zal zijn.

Mazepin reed in 2021 in de Formule 1 voor het team van Haas. Hij wist geen goede indruk te maken, en hij zorgde vooral voor ergernis bij zijn concullega's. Met enige regelmaat parkeerde hij zijn auto in de muur, en dat leverde hem de bijnaam 'Mazespin' op. Nadat Rusland Oekraïne binnenviel, besloot het team van Haas het contract met Mazepin te verscheuren. Hij verdween naar de achtergrond, en reed slechts een handjevol races in Azië.

Topvorm

Mazepin heeft echter nog steeds heel erg veel zelfvertrouwen. In gesprek met de Russische tak van Forbes droomt hij van een comeback: "Ik ben nu 25. Als er de komende zeven jaar een Rus in de Formule 1 rijdt, dan zal ik het zijn. Als iemand mij belt en zegt dat ik over vier maanden moet rijden, dan is er geen enkel probleem. Ik zal zeker tot mijn 32ste in topvorm zijn, op zijn minst. Ik ben nu beter voorbereid dan toen ik mijn F1-debuut maakte. En het gebrek aan relevante ervaring met de nieuwe auto's kan zeer snel worden verholpen. Daarom hoop ik dat als je in de nabije toekomst een Rus in de Formule 1 zet, het iemand is met mijn voor- en achternaam."

Werk

Alhoewel Mazepin droomt van een comeback, lijkt hij zich eerde te focussen op zijn zakelijke bezigheden. "De dagen dat ik naar de baan kwam alsof ik aan het werk was, waar ik resultaten moest laten zien, zijn voor mij voorbij. Vandaag kom ik in mijn vrije tijd om daar plezier te hebben. En als ik een goed resultaat behaal, dan ben ik daar blij mee. Nu heeft mijn levensmissie betrekking op zakelijke activiteiten, en niet op sport. Hierdoor kan ik de manier waarop ik de concurrentie benader fundamenteel veranderen en de autosport echt ervaren vanuit het perspectief van hoe we het allemaal kennen en waarom we ervan houden."