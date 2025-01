Mazepin maakt nieuwe raceplannen bekend

Nikita Mazepin gaat zijn comeback maken in de autosport. De controversiële Russische coureur zal later deze maand zijn opwachting gaan maken in de 24 uur van Dubai. Hij neemt plaats achter het stuur van een compleet nieuwe GT-bolide, en het wordt zijn eerste 24-uursrace.

Nadat Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel verloor Mazepin zijn Formule 1-zitje bij Haas. De Rus zorgde in zijn korte tijd in de koningsklasse voor veel controverse, en na het uitbreken van de oorlog kreeg hij te maken met verschillende sancties. Mazepin kwam vervolgens amper nog in actie in de autosport. Hij reed in 2023 en 2024 nog een aantal races in de Asian Le Mans Series, maar verder bleef het stil.

Later deze maand maakt hij echter een comeback tijdens de 24 uur van Dubai. Het uit Dubai afkomstige merk Rossa heeft een LM GT-bolide ontwikkeld waarmee ze gaan deelnemen aan de 24-uursrace. De wagen zal worden gerund door het team van Graff Racing en eerder werden Roman Rusinov, Evgeny Kireev en Harrison Newey, de zoon van Adrian, aangekondigd als coureurs. Dit drietal krijgt echter gezelschap van Mazepin. Op Instagram reageert hij trots op het nieuws. Het raceweekend van de 24-uursrace in Dubai gaat van start op 10 januari, en ook op 11 en 12 januari komen de coureurs in actie.