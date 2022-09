Haas trekt ervaren rot aan als nieuwe engineer Magnussen

Het team van Haas heeft een belangrijke wissel moeten doorvoeren aan de kant van de garage van Kevin Magnussen. De engineer van de Deense coureur verlaat Haas na dit seizoen. Tot zijn vertrek zal deze Ed Regan een functie gaan vervullen op kantoor. Haas moest opzoek naar een vervanger en sloeg een grote vis aan de haak.

Eerder deze week werd namelijk duidelijk dat Mark Slade is aangetrokken van vervanger van Regan. Slade zal vanaf de Grand Prix van Singapore gaan fungeren als de engineer van Magnussen. De ervaren Slade is zeker geen onbekende naam in de Formule 1 en hij heeft een nogal groot CV. In de afgelopen seizoenen stond hij echter aan de zijlijn.

Slade belandde begin jaren '90 bij het team van McLaren. Hij heeft achttien jaar lang voor de Britse renstal gewerkt en was de engineer van bijvoorbeeld Kimi Räikkönen. Na zijn tijd bij McLaren werkte Slade nog bij de teams van Renault, Mercedes en Lotus. In zijn laatste jaren in de Formule 1 fungeerde Slade bij Renault weer als engineer. Hij werkte toen samen met Nico Hülkenberg en Esteban Ocon.