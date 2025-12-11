Yuki Tsunoda kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste jaar bij Red Bull. De Japanner erkent dat het niveauverschil met Racing Bulls veel groter was dan hij had verwacht en dat de dubbelrol van Gianpiero Lambiase hem niet altijd in de kaart speelde.

Tsunoda begon het seizoen nog bij Racing Bulls, maar werd al na twee races doorgeschoven nadat Liam Lawson teleurstellend presteerde. In Japan maakte hij zijn Red Bull-debuut en liet hij een goede eerste indruk achter, maar over een volledig seizoen bleek het lastig om naast Max Verstappen te opereren. Terwijl de Nederlander 421 punten pakte, bleef Tsunoda steken op 33.

Tsunoda kende heftig jaar

Volgens de Japanner was het competitieve veld een grote factor. “Dit was misschien wel het intense seizoen ooit,” zegt Tsunoda tegenover het Japanse DAZN, die in 2026 test- en reservecoureur blijft. “Een paar honderdsten maakten soms meerdere posities verschil. En als je dan twee à drie tienden achter Max zit, zak je meteen een halve grid terug. Dan wordt het lastig om te laten zien wat je kunt.”

Ook de rol van Gianpiero Lambiase speelde mee. De race-engineer van Verstappen is sinds 2022 ook verantwoordelijk voor de engineering van beide auto’s. Tsunoda merkte dat Verstappen in drukke weekenden automatisch prioriteit kreeg. “GP is echt een topengineer, misschien wel de beste met wie ik gewerkt heb,” legt Tsunoda uit. “Maar als Max problemen had, moest hij daarheen. Mijn eigen crew is goed, maar minder ervaren. Soms hadden we extra input nodig, alleen stond GP dan ergens anders.”

Tsunoda neemt voorbeeld aan Verstappen

Tsunoda probeerde veel op te steken van de communicatie aan de andere kant van de garage. “Als je hoort hoe Max en GP tijdens VT1 praten, dat is superstrak,” vertelt hij. “Ik wilde dat niveau ook halen, maar als je eerst dingen moet afstemmen met iemand anders, ben je automatisch een stap later.”

Tsunoda geeft eerlijk toe dat de overgang zwaarder was dan gedacht. “Sommige dingen leken op hoe het bij Racing Bulls ging, maar andere zaken waren totaal anders. Het verraste me echt hoe groot dat verschil was.” Met een knipoog zegt hij: “De hotels waren in ieder geval beter.” Daarna voegt hij serieuzer toe: “Wat me vooral opviel: als de auto niet goed ligt, durven ze hier enorme set-upwijzigingen te maken, zelfs vlak voor de kwalificatie. Die durf hebben ze – en dat maakte indruk.”