user icon
icon

Tsunoda wil leren van Verstappen en Lambiase bij Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda wil leren van Verstappen en Lambiase bij Red Bull

Yuki Tsunoda kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste jaar bij Red Bull. De Japanner erkent dat het niveauverschil met Racing Bulls veel groter was dan hij had verwacht en dat de dubbelrol van Gianpiero Lambiase hem niet altijd in de kaart speelde.

Tsunoda begon het seizoen nog bij Racing Bulls, maar werd al na twee races doorgeschoven nadat Liam Lawson teleurstellend presteerde. In Japan maakte hij zijn Red Bull-debuut en liet hij een goede eerste indruk achter, maar over een volledig seizoen bleek het lastig om naast Max Verstappen te opereren. Terwijl de Nederlander 421 punten pakte, bleef Tsunoda steken op 33.

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

7 dec

Tsunoda kende heftig jaar

Volgens de Japanner was het competitieve veld een grote factor. “Dit was misschien wel het intense seizoen ooit,” zegt Tsunoda tegenover het Japanse DAZN, die in 2026 test- en reservecoureur blijft. “Een paar honderdsten maakten soms meerdere posities verschil. En als je dan twee à drie tienden achter Max zit, zak je meteen een halve grid terug. Dan wordt het lastig om te laten zien wat je kunt.”

Ook de rol van Gianpiero Lambiase speelde mee. De race-engineer van Verstappen is sinds 2022 ook verantwoordelijk voor de engineering van beide auto’s. Tsunoda merkte dat Verstappen in drukke weekenden automatisch prioriteit kreeg. “GP is echt een topengineer, misschien wel de beste met wie ik gewerkt heb,” legt Tsunoda uit. “Maar als Max problemen had, moest hij daarheen. Mijn eigen crew is goed, maar minder ervaren. Soms hadden we extra input nodig, alleen stond GP dan ergens anders.”

Tsunoda neemt voorbeeld aan Verstappen

Tsunoda probeerde veel op te steken van de communicatie aan de andere kant van de garage. “Als je hoort hoe Max en GP tijdens VT1 praten, dat is superstrak,” vertelt hij. “Ik wilde dat niveau ook halen, maar als je eerst dingen moet afstemmen met iemand anders, ben je automatisch een stap later.”

Tsunoda geeft eerlijk toe dat de overgang zwaarder was dan gedacht. “Sommige dingen leken op hoe het bij Racing Bulls ging, maar andere zaken waren totaal anders. Het verraste me echt hoe groot dat verschil was.” Met een knipoog zegt hij: “De hotels waren in ieder geval beter.” Daarna voegt hij serieuzer toe: “Wat me vooral opviel: als de auto niet goed ligt, durven ze hier enorme set-upwijzigingen te maken, zelfs vlak voor de kwalificatie. Die durf hebben ze – en dat maakte indruk.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.387

    Off topic.

    Leclerc en Alex zijn al in Oezbekistan. Ben heeft hen welkom geheten.
    Overtake of the year Award voor Leclerc?

    https://www.instagram(.)com/p/DSIp1AKjfHd/

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 21:15
  • schwantz34

    Posts: 41.569

    Er komt een bull geloel, maar weinig wol uit Yuki!

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 22:45

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 122
  • Podiums 0
  • Grand Prix 113
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×