Uitslag VT1 Italië: Leclerc zorgt voor Ferrari 1-2

De eerste vrije training op het circuit van Monza zit er alweer op. Op het wereldberoemde circuit in Italië werd de snelste tijd in deze sessie genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor niemand minder dan Carlos Sainz. De top drie van de eerste vrije training werd compleet gemaakt door George Russell.

Het begin van de eerste vrije training stond in het teken van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Tien minuten voor de start verschenen alle teams, coureurs en hoge heren van de sport in de pitlane voor een minuut stilte. Het begin van de training was sober en de coureurs droegen rouwbanden. Vrijdag-rookie Nyck de Vries trapte in zijn Aston Martin de sessie af en al snel volgende de rest van het veld.

Problemen

Het was al vrij snel heel erg druk op het circuit van Monza. Bijna alle coureurs maakten al vroeg in de sessie veel meters. Niet bij iedereen ging dat vlekkeloos. Sergio Perez had last van een klapperende achtervleugel en Pierre Gasly moest zich snel weer in de pitbox melden omdat er een probleem was gevonden bij zijn AlphaTauri. Beide coureurs konden na een paar minuten weer hun weg vervolgen.

Opvallend genoeg waren de Ferrari's met een ruime afstand het snelste in de eerste vrije training. Leclerc was 0,077 seconden sneller dan zijn teamgenoot Sainz. De Mercedessen van Russell en Lewis Hamilton maakten de top vier compleet, dat betekent dus dat de Red Bulls afstand moesten toegeven op de concurrentie. Max Verstappen reed slechts de vijfde tijd op bijna een halve seconde van Leclerc. Verstappens teamgenoot Sergio Perez bleef slechts steken op de veertiende plaats.

Giovinazzi & De Vries

Naast Verstappen kwam er deze training dus nog een Nederlander is actie. De Vries mocht bij Aston Martin plaatsnemen in de wagen van Sebastian Vettel. De Formule E-kampioen reed een redelijke sessie maar kwam niet verder dan de negentiende tijd, in zijn laatste snelle run maakte hij nog wel eventjes een uitstapje door het grind. Ook Antonio Giovinazzi mocht weer eens plaatsnemen in een Formule 1-wagen. De Italiaan verving Mick Schumacher bij Haas en reed de achttiende tijd. Achter de twee trainingscoureurs werd de langzaamste tijd gereden door Nicholas Latifi.