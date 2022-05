Williams positief over De Vries: "Verdient zeker een plekje op de grid"

Afgelopen weekend kwamen er in Spanje twee Nederlanders in actie tijdens het Grand Prix-weekend. Naast regerend wereldkampioen Max Verstappen stapte er in de eerste training immers nog een landgenoot in bij het team van Williams. Niemand minder dan Nyck De Vries mocht zijn trainingsdebuut maken.

De Vries is verbonden aan het team van Mercedes en kwam in die hoedanigheid bij Williams terecht. De Britse renstal rijdt immers met krachtbronnen van de Duitse regerend constructeurskampioen. De Vries maakte direct indruk op het circuit nabij de beroemde stad Barcelona. Hij was namelijk direct sneller dan zijn tijdelijke teamgenoot Nicholas Latifi.

Bij Williams waren ze zeer enthousiast over de prestaties van de Nederlandse regerend Formule E-kampioen. Sterker nog, ze zijn van mening dat De Vries in de toekomst een permanent stoeltje verdient. Tegenover de internationale media sprak Williams-kopstuk Dave Robson zich uit: "Ik denk dat hij zeker hetgene heeft wat nodig is om als coureur in deze competitie te rijden. Hij verdient zeker een plekje op de grid in de Formule 1. Maar momenteel verdienen wel meer coureurs dat."