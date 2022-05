Uitslag VT2 Spanje: Verstappen langzamer dan Ferrari en Mercedes

De eerste dag van het Spaanse Grand Prix-weekend zit er weer op. In de tweede vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Daarachter werd de tweede tijd van de sessie gereden door George Russell. Achter dit duo werd de top drie compleet gemaakt door niemand minder dan Lewis Hamilton.

Na een ochtend en een halve middag vol discussies over mogelijk kopieergedrag van Aston Martin was het tijd voor de tweede training. Het circuit stroomde vroeg vol met coureurs, vooral de drie coureurs die de eerste training vanaf de zijlijn bekeken waren er vroeg bij. Alexander Albon was als eerste op de baan en ook Sergio Perez volgde snel. Het duo werd in de eerste training vervangen door Nyck de Vries en Jüri Vips.

Problemen

Op de baan begon Lando Norris iets te enthousiast aan zijn sessie. De Britse McLaren-coureur maakte een tripje door de grindbak. Niet veel later ging hij ook nog wijd en klapte hij zeer hard over de kerbs, hierbij raakte zijn vloer beschadigd. Norris moest de rest van de sessie vanuit de pitbox bekijken. Hij was niet de enige pechvogel want ook Valtteri Bottas liep tegen problemen aan. De Fin moest zijn Alfa Romeo aan de kant zetten met motorproblemen. De rode vlag bleef echter uit aangezien men koos voor een virtuele safety car.

Na de VSC-situatie begonnen de coureurs met hun snelle rondjes. Sebastian Vettel noteerde de eerste snelle tijd maar daarna kwamen de grote kanonnen. De Ferrari's van Charles Leclerc en thuisrijder Carlos Sainz waren direct snel. De Mercedessen leken ook vlot, George Russell en Lewis Hamilton waren namelijk sneller dan Sainz. Hierdoor kwam Max Verstappen niet verder dan de vijfde tijd van de sessie.

Alonso

Achter Verstappen werd de zesde tijd gereden door de lokale held Fernando Alonso. De Spaanse Alpine-coureur was, net als in de eerste training, snel en dat geeft de Spaanse burger moed. Ook Alonso's teamgenoot Esteban Ocon was aardig vlot, de Fransman noteerde de negende tijd. Sergio Perez, Vettel en ook Mick Schumacher noteerde een tijd die goed genoeg was voor de top tien.

Banden

Aan het einde van de sessie waren de snelle tijden verleden tijd. Veel coureurs waren bezig met hun long runs en de Ferrari's liepen hier tegen problemen aan. Leclerc klaagde over de boordradio namelijk over problemen met zijn banden, ook Sainz toonde zich niet geheel tevreden. Leclerc kende daarna een onprettig eind van zijn training, hij ging wijd en maakte bijna kennis met de Spaanse grindbak. Perez gleed daarna daadwerkelijk door het grind maar de Mexicaan kon al snel zijn weg weer vervolgen om de sessie af te sluiten op de zevende plek.