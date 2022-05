Uitslag VT1 Spanje: Ferrari sneller dan Verstappen die wordt opgehouden tijdens vliegende ronde

De eerste vrije training op het circuit van Barcelona zit er alweer op. De snelste tijd werd gereden door Charles Leclerc. Hij was in de Spaanse zon net iets sneller dan zijn concullega Carlos Sainz. Op het circuit waar men eerder de eerste wintertest van het seizoen afwerkte werd de derde tijd van de sessie gereden door Max Verstappen.

Alle ogen waren gericht op de veelbesproken eerste training in Spanje. Veel teams testen vandaag immers hun nieuwe updates uit en dat roept veel interesse op. Het was dan ook gelijk zeer druk op het circuit in Catalonië. Sebastian Vettel was in zijn veelbesproken Aston Martin als eerste op de baan. De Duitser ging gelijk aan de gang met data verzamelen, hij reed rond met grote aero rakes. Veel andere coureurs waren ook bezig met data verzamelen, de aero rakes en de flow vis waren veelvuldig aanwezig.

Vips & De Vries

Ook de rookies waren aanwezig. Jüri Vips mocht zijn eerste rondjes draaien in de Red Bull en Nyck de Vries nam plaats in de Williams van Alexander Albon. De twee talentvolle coureurs maakten hun trainingdebuut en maakten ze allebei op hun eigen manier nuttig. Vips was overduidelijk niet opzoek naar snelle tijden, de Est richtte zich vooral op het verzamelen van data. De Vries was juist bezig met een serieuze sessie. De Nederlander kwam zeer sterk voor de dag bij zijn debuut in de Williams. Hij noteerde achttiende tijd, net ietsje sneller dan vaste coureur Nicholas Latifi.

De Vries kan tevreden terugkijken op zijn eerste training, datzelfde geldt ook voor zijn Formule E-werkgever Mercedes. De Duitse renstal kende een lastige start van het Formule 1-seizoen maar in de eerste Spaanse training liep alles op rolletjes. George Russell noteerde de vierde tijd en Lewis Hamilton de zesde tijd. Maar belangrijker nog, tijdens de training leek het erop dat de coureurs nog amper last hadden van porpoising. Het enige smetje was een klein ritje door het grind van Hamilton. De Brit moest uitwijken aangezien Fernando Alonso in de weg reed.

Thuisrijders

Thuisrijder Alonso kan ook terugkijken op een goede eerste training. De Spaanse Alpine-coureur noteerde de vijfde tijd en dat stemt het thuispubliek tevreden. De Spanjaarden zag tevens dat hun andere landgenoten Carlos Sainz in zijn Ferrari de tweede tijd noteerde. Teamgenoot Leclerc was een fractie sneller maar dat zal de Italiaanse renstal amper uitmaken. Het gat naar rivaal Max Verstappen was ruim, de Nederlander kwam 0,336 seconde tekort.

Verstappen

Verder kende Verstappen een foutloze sessie. Net als enkele van zij collega's moest hij eventjes opletten in het verkeer. De Red Bull-coureur kon een langzaam rijdende auto ontwijken maar dat kostte hem wel een snelle ronde. Het was in ieder geval wel duidelijk dat hij niet naar achter hoefde te kijken, het gat met nummer 4 Russell was redelijk fors. Verstappen weet in ieder geval dat zijn team over genoeg data beschikt, rookie Vips maakte geen foutje.