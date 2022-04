Albon looft Verstappen: "Hij speelt geen politieke spelletjes"

Max Verstappen is al geruime tijd de onbetwiste kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlander liet de afgelopen seizoenen meermaals zien wat hij in zijn mars heeft. Vorig seizoen beloonde hij het vertrouwen door het bloedstollende titelduel te winnen van zijn grote rivaal Lewis Hamilton.

Verstappen was na het winnen zeer trots op zijn teamgenoten. Ook zijn teamgenoot Sergio Perez en toenmalig testcoureur Alexander Albon konden op veel complimenten rekenen. Huidig Williams-coureur Albon stond vorig seizoen naast de zijlijn nadat hij het anderhalf jaar lang naast Verstappen mocht proberen, met wisselende successen. De Thaise Brit was overduidelijk langzamer dan de Nederlander. Hij werd dan ook vervangen door Sergio Perez.

Checo

Albon weet inmiddels dat het niet makkelijk is om de teamgenoot van Verstappen te zijn. De Thaise coureur was te gast in de Beyond The Grid Podcast en daar besprak hij hoe het is om teamgenoot te zijn van de Nederlander. "Je voelt je als teamgenoot nooit helemaal goed, zelfs Checo heeft dat ervaren. Checo doet het geweldig maar Max is voor anderen heel erg lastig bij te houden."

Arrogant

Toch is Albon zeer lovend over de prestaties van de Nederlandse coureur. De Thai ziet namelijk zeer grote verschillen tussen Verstappen en andere kampioenen. De Nederlander doet volgens Albon namelijk niet aan politieke spelletjes: "Nee, helemaal niet. Hij heeft zeer veel zelfvertrouwen en hij bevindt zich op een positie waar hij niet politiek hoeft te doen, hij praat op de baan. Mensen vinden hem arrogant, maar dat is hij zeker niet. Hij is heel erg hongerig, hij is zeker van zijn zaak."