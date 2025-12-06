user icon
Verstappen waarschuwt McLarens na sensationele pole in Abu Dhabi

Max Verstappen heeft de eerste tik uitgedeeld tijdens het allesbeslissende Formule 1-weekend in Abu Dhabi. De Nederlander greep pole position in een zenuwslopende kwalificatie en zal de race starten voor Lando Norris en Oscar Piastri. Na afloop had Verstappen - die met de McLarens vecht om de wereldtitel - een waarschuwing klaarliggen voor het team uit Woking. 

De verschillen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi waren minimaal. Red Bull Racing, McLaren en ook Mercedes zaten ontzettend dicht bij elkaar, waardoor de ontlading bij Verstappen ook groot was na het veroveren van pole position. 

Verstappen dik tevreden na afloop 

Na afloop van de kwalificatie oogde Verstappen dik tevreden tegenover de camera's. "Het was in VT3 nog niet helemaal zoals ik wilde, maar ik wist wel dat er nog wat meer in zat", zo vertelde Verstappen bij Viaplay. "Dat ze net die balans wat beter konden krijgen en dat gelukkig ging de goede kant op in de kwalificatie." 

Verstappen voegde daaraan toe dat Red Bull met een verbeterde achtervleugel reed. "Deze vleugel achterop is best wel efficiënt gebleken voor ons. En ja, de bepaalde skwees kan je dan gebruiken en dat ligt ons denk ik iets beter." 

Red Bull messcherp met strategie 

Red Bull had een uitstekend plan klaarliggen voor Verstappen. Engineer Gianpiero Lambiase stuurde de viervoudig wereldkampioen in Q2 met een set gebruikte banden naar buiten, waardoor hij in Q3 nieuwe zachte banden ter beschikking had. "Voor mij was het gewoon belangrijk om met twee nieuwe sets banden in Q3 te komen. En die twee rondjes, ik wist dat die heel belangrijk waren. Dus ik kon het niet veroorloven een grote fout te maken. Ja, die rondjes waren dan goed genoeg ook." 

Daarbij kon Verstappen ook nog rekenen op een slipstream van zijn teamgenoot, Yuki Tsunoda. Daar was de Nederlander uiteraard te spreken over. "Ik wist niet precies hoeveel ik nog kon verbeteren omdat ik die slipstream had van Yuki. Ik dacht: 'Als we nu pole pakken, gaat iedereen weer zeiken over die slipstream'. Dus we moesten er vol voor gaan", aldus een lachende Verstappen. 

Verstappen gaat er vol voor in laatste race

Verstappen heeft nog slechts één race om Norris in te halen in het wereldkampioenschap. De Nederlander staat 12 punten achter op zijn rivaal, maar is vastberaden daar verandering in te brengen. "Als we moeten verdedigen, dan verdedigen we. En als we moeten aanvallen, dan vallen we zeker aan. En voor de rest lekker plezier hebben", zo sloot Verstappen uiteindelijk af.

Rimmer

Posts: 13.077

Max moet gewoon lekker racen en de winst pakken. Een mooie afsluiting van het seizoen en ik denk dat het een mooi podium wordt met een zeer emotionele Lando en een teleurgestelde Oscar maar desondanks bouwen Max en Lando toch een feestje samen. McLaren zelf heb ik weinig mee maar ik gun het Lando... [Lees verder]

  • 6
  • 6 dec 2025 - 17:19
Reacties (15)

  • Beetle

    Posts: 2.404

    Flinke waarschuwing…

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 16:59
    • Snork

      Posts: 22.172

      Te dom om alleen headers te lezen?
      En nu snel weer onder ander accountje inloggen. Doei kevertje.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 17:58
  • John6

    Posts: 11.366

    Yuki kan Max nog wel gaan helpen als ze hem maar op het goede moment laten pitten.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 17:08
  • schwantz34

    Posts: 41.538

    2 beestachtig goede rondjes weer van Max, ze hebben in VT3 een iets kleinere achtervleugel gemonteerd om meer topsnelheid te krijgen maar daardoor wel ietsje aan downforce ingeleverd. Iets wat hij op Spa ook al heeft gedaan, en waardoor hij de vermaledijde sprintrees wist te winnen.

    • + 4
    • 6 dec 2025 - 17:09
  • Rimmer

    Posts: 13.077

    Max moet gewoon lekker racen en de winst pakken. Een mooie afsluiting van het seizoen en ik denk dat het een mooi podium wordt met een zeer emotionele Lando en een teleurgestelde Oscar maar desondanks bouwen Max en Lando toch een feestje samen. McLaren zelf heb ik weinig mee maar ik gun het Lando wel. Het is gewoon een aardige jongen die er ook snoeihard voor heeft moeten werken en nu is het een keertje zijn beurt. Dat Max in de ogen van de wereld nog steeds de betere is en eigenlijk de kampioen zou moeten zijn is een verzachtende omstandigheid maar zo gaan de dingen nou eenmaal. Ik ben eigenlijk wel blij dat het Lando is die nu de titel overneemt en niet Russell. Het verzacht het gemoed van de Britten ook een beetje dus hopelijk zien we de komende jaren iets kalmere en iets minder emotionele stuwartsen. Zeker als ze zometeen zien dat Max gewoon op een sportieve manier met Lando op
    het podium het succes kan vieren. Ik denk dat dat veel goodwill zal kweken bij de Britten en de angel er een beetje uithaalt.

    • + 6
    • 6 dec 2025 - 17:19
    • schwantz34

      Posts: 41.538

      Bij jou is de race al gereden lees ik, bij mij moet die eerst nog maar eens ff gereden worden onder extreme druk voor de hele papaya brigade waardoor de kans op een foutje groter dan ooit is! ;)

      • + 4
      • 6 dec 2025 - 17:25
    • RonHymer

      Posts: 61

      Ik denk.juist dat deze uitslag nog erger is voor Norris. Hij ziet eruit alsof hij elk moment moet braken van de stress. Eens, ik gun het hem. Maar anderszijds is er in de topsport geen plaats voor aardige mannen en vrouwen. Maar de gunfactor heeft hij wel. Met George Russell op p4 die niks te verliezen heeft en een Oscar Piastri op p3 is helemaal niks zeker voor Norris. Ik ben ook benieuwd of Piastri gaat luisteren naar zijn team. Kortom ik heb zin in een knallende strijd!

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 17:38
    • zoefroef

      Posts: 1.654

      We gaan het zien, niets is nog zeker, hoe gaat oscar de 1ste bocht in, doet russell z'n best om überhaupt in te halen en wat doet Charles?

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 17:52
  • Larry Perkins

    Posts: 61.941

    Wat een vreselijke waarschuwingen, bijna grensoverschrijdend, Max noemt McLaren, Norris en Piastri bijna in elke zin en zet ze keihard op hun plaats, NOT! Hij wil morgen lekker plezier hebben...

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 17:20
  • ikwilookreageren

    Posts: 298

    Morgen een saai 123tje voor max, norris en piastri.
    Piastri valt Norris niet aan; die heeft vandaag de kans verloren. Hij zal zelfs back-up geven.
    Enige wat max kan doen is alla hamilton on 2016 zo langzaam rijden dat Russell en Leclerc zich willen bemoeien. Of hopen op een godswonder dat Norris panne krijgt.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 17:34
    • RonHymer

      Posts: 61

      Ik denk niet dat Piastri de luxe krijgt om rustig op p3 te blijven. De Mercedes AMG loopt ook goed dit weekend. Zeker met Russell op p4 die nog wat te bewijzen heeft.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 17:39
    • ikwilookreageren

      Posts: 298

      Zelfs al zou Russell aan piastri en zelfs Norris voorbij komen, dan alsnog zou iemand Norris van p3 weerhouden. Piastri valt niet aan want hij heeft zijn kans vandaag verloren.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 18:06
  • zoefroef

    Posts: 1.654

    1 vraag wat is een skwees?
    Ik kom hier al geruime tijd zo'n 25 jaar, maar dit is nieuw, wat heb ik gemist? Is het een vleugel afstelling?

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 17:50
  • Grand Prix 4

    Posts: 283

    Wat is ‘skwees’? Ik weet het oprecht niet. Of wordt hier squeeze bedoeld? Ik heb het interview niet gezien dus kan het niet interpreteren op spreektaal.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 17:52
  • Larry Perkins

    Posts: 61.941

    In zijn laatste raceweekend als vaste F1-coureur van Red Bull heeft Yuki Tsunoda zijn kwalificatie in Abu Dhabi opgeofferd voor Max Verstappen, maar makkelijk was het volgens hem niet.

    Yuki Tsunoda ging tot twee keer toe met de hakken over de sloot door naar het volgende kwalificatiesegment en meldde zich dus in Q3 op het Yas Marina Circuit. Daarin werd vroeg duidelijk dat hij vooral als pion zou dienen voor Max Verstappen, die er alles aan moest doen om de pole-position te veroveren en de McLarens voor te blijven. In de eerste run remde Tsunoda ook af op de twee rechte stukken na bocht 5 om Verstappen een slipstream te geven, wat resulteerde in twee paarse sectortijden en de voorlopige pole.

    Uiteindelijk bleek Verstappen ook snel genoeg zonder die slipstream, aangezien hij in de laatste ronde zijn tijd aanscherpte en zijn 48ste pole-position veroverde. Die eerste ronde met slipstream was echter ook al goed genoeg geweest voor de pole, aangezien Lando Norris en Oscar Piastri tekort kwamen.
    Tsunoda legt uit dat hij voorafgaand aan de kwalificatie al wist dat het lastig zou worden voor hem. "Na de crash met Antonelli in de pitstraat in VT3 moest ik terug naar de oude vloer en dat kostte me eerlijk gezegd performance in de kwalificatie", zegt Tsunoda.
    "Dus ik verwachtte al dat het lastig zou worden om Q3 te halen. Doorgaan naar Q3 en Max helpen was het basisplan. Maar ik was er wel een beetje bezorgd over met die oudere specificatie. Toch lukte het uiteindelijk. Ik kon Max helpen en dat gaf hem wat extra vertrouwen voor zijn tweede run. Daar ben ik best tevreden mee."

    Veel stress
    In Q3 kwam het plan om Verstappen in die eerste run te helpen met de slipstream, maar de timing daarvan is toch een flinke uitdaging volgens Tsunoda, die aangeeft dat dit "niet geoefend" was.
    "Ik had meer stress tijdens het helpen met de slipstream dan in mijn eigen ronde!", onthult de Red Bull-coureur. "Want je kunt er niet te dicht op zitten bij bocht vijf, maar ook weer niet te ver ervan af. Het was dus vrij stressvol, eerlijk gezegd. Maar het lukte, en ik kreeg nog complimenten ook - dus die pak ik mee."

    Doordat hij die eerste run moest opgeven en zijn tweede ronde werd geschrapt vanwege track limits, zal Tsunoda de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf de tiende plaats aanvangen. Hoewel er dus nog veel auto's tussen hem en Verstappen zitten, zal hij opnieuw de rol van teamspeler op zich nemen indien die situatie zich voordoet.
    Voorgelegd dat hij Verstappen zou kunnen helpen door bijvoorbeeld de eerste stint te verlengen en zo voor de McLarens te blijven - om deze zo op te houden - antwoordt Tsunoda:
    "Of door juist heel vroeg een pitstop te maken - je weet het nooit. Maar ik zal doen wat ik kan om hem te helpen. Waarschijnlijk gaat dat mijn eigen strategie benadelen, maar gezien zijn positie is er nog steeds een kans op het kampioenschap. Dus ik ga alles doen wat ik kan. We gaan het zien." (MS)

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 17:59

