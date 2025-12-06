Max Verstappen heeft de eerste tik uitgedeeld tijdens het allesbeslissende Formule 1-weekend in Abu Dhabi. De Nederlander greep pole position in een zenuwslopende kwalificatie en zal de race starten voor Lando Norris en Oscar Piastri. Na afloop had Verstappen - die met de McLarens vecht om de wereldtitel - een waarschuwing klaarliggen voor het team uit Woking.

De verschillen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi waren minimaal. Red Bull Racing, McLaren en ook Mercedes zaten ontzettend dicht bij elkaar, waardoor de ontlading bij Verstappen ook groot was na het veroveren van pole position.

Verstappen dik tevreden na afloop

Na afloop van de kwalificatie oogde Verstappen dik tevreden tegenover de camera's. "Het was in VT3 nog niet helemaal zoals ik wilde, maar ik wist wel dat er nog wat meer in zat", zo vertelde Verstappen bij Viaplay. "Dat ze net die balans wat beter konden krijgen en dat gelukkig ging de goede kant op in de kwalificatie."

Verstappen voegde daaraan toe dat Red Bull met een verbeterde achtervleugel reed. "Deze vleugel achterop is best wel efficiënt gebleken voor ons. En ja, de bepaalde skwees kan je dan gebruiken en dat ligt ons denk ik iets beter."

Red Bull messcherp met strategie

Red Bull had een uitstekend plan klaarliggen voor Verstappen. Engineer Gianpiero Lambiase stuurde de viervoudig wereldkampioen in Q2 met een set gebruikte banden naar buiten, waardoor hij in Q3 nieuwe zachte banden ter beschikking had. "Voor mij was het gewoon belangrijk om met twee nieuwe sets banden in Q3 te komen. En die twee rondjes, ik wist dat die heel belangrijk waren. Dus ik kon het niet veroorloven een grote fout te maken. Ja, die rondjes waren dan goed genoeg ook."

Daarbij kon Verstappen ook nog rekenen op een slipstream van zijn teamgenoot, Yuki Tsunoda. Daar was de Nederlander uiteraard te spreken over. "Ik wist niet precies hoeveel ik nog kon verbeteren omdat ik die slipstream had van Yuki. Ik dacht: 'Als we nu pole pakken, gaat iedereen weer zeiken over die slipstream'. Dus we moesten er vol voor gaan", aldus een lachende Verstappen.

Verstappen gaat er vol voor in laatste race

Verstappen heeft nog slechts één race om Norris in te halen in het wereldkampioenschap. De Nederlander staat 12 punten achter op zijn rivaal, maar is vastberaden daar verandering in te brengen. "Als we moeten verdedigen, dan verdedigen we. En als we moeten aanvallen, dan vallen we zeker aan. En voor de rest lekker plezier hebben", zo sloot Verstappen uiteindelijk af.