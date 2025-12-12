De Formule 1 en de FIA hebben groot nieuws gedeeld. Ze hebben samen met de elf teams die volgend jaar op de grid staan een handtekening gezet onder het nieuwe Concorde Agreement. Het is een belangrijke stap voor de toekomst van de koningsklasse van de autosport.

In de afgelopen maanden werd er op de achtergrond druk overlegd over het belangrijke Concorde Agreement. Het leek er echter niet op dat er onrust zou ontstaan over het document waarin de regels en de verdeling van televisie-opbrengsten en prijzengeld worden vastgelegd. In maart werd er een overeenkomst bereikt over de commerciële kant van het Agreement, en nu hebben de FIA en de Formule 1 bekendgemaakt dat alles voor de nieuwe deal rond is.

In een ronkend persbericht laten Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem weten dat ze enorm trots zijn op deze nieuwe overeenkomst. Niet alleen de FOM en de FIA hebben hun handtekening gezet, ook alle elf teams hebben het document ondertekend. Vanaf volgend jaar staan er elf teams op de grid, aangezien het team van Cadillac gaat debuteren. Het nieuwe Concorde Agreement loopt tot en met 2030, en deze regels moeten de sport gaan vormgeven terwijl er nieuwe regels gaan gelden op sportief gebied.

Wat is de reactie van de FIA?

Bij de FIA zijn ze heel blij met het negende Concorde Agreement, zo laat de net herkozen president Ben Sulayem weten in het persbericht: "Deze overeenkomst verzekert de toekomst van het wereldkampioenschap op de lange termijn en ik ben trots op de toewijding die in dit proces is geïnvesteerd. Ik wil Stefano Domenicali bedanken voor de samenwerking die heeft geleid tot dit raamwerk dat is gebaseerd op eerlijkheid, stabiliteit en gedeelde ambitie."

'Dit is een belangrijke dag'

Ook Domenicali is blij: "Vandaag is een belangrijke dag voor de Formule 1. Terwijl we het 75-jarig bestaan van deze ongelooflijke sport vieren, zijn we er trots op dat we een nieuw hoofdstuk kunnen schrijven in onze fantastische geschiedenis. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de Formule 1 zich in de best mogelijke positie bevindt om wereldwijd verder te groeien."