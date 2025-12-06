user icon
Brown lacht om pole van Verstappen: "Chucky heeft het geflikt!"

Max Verstappen heeft zijn eerste tikje uitgedeeld in de titelstrijd met de McLarens in Abu Dhabi. Hij pakte de pole position, en was nipt sneller dan Lando Norris en Oscar Piastri. McLaren-CEO Zak Brown houdt de moed erin, en lacht dat 'Chucky' het voor elkaar heeft gekregen.

Verstappen was een klasse apart in de kwalificatie op het circuit van Yas Marina. De Nederlander kreeg in zijn eerste run in Q3 een goede tow van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, en dat rondje was eigenlijk al genoeg voor de pole position. Verstappen wist dat hij nog een snelle ronde nodig had, en trapte door.

In zijn tweede run zag Verstappen hoe Norris en Piastri ook steeds sneller en sneller gingen. De Nederlander hield het hoofd heel erg koel, en noteerde een rondje dat nog sneller was. Bij McLaren keken ze bezorgd, terwijl ze een paar pitboxen verder op alvast een klein feestje vierden bij Red Bull.

Het gevecht is begonnen

McLaren-CEO Zak Brown had genoten van de extreem spannende kwalificatie. De Amerikaan sprak zich hierover uit voor de camera van Viaplay: "Het is zeker game on. Het wordt morgen een epische race. De jongens uit de top drie van het kampioenschap staan eerste, tweede en derde op de grid. Weet je, het was een zware kwalificatie. Max heeft twee keer een geweldige ronde gereden, laten we nu eens zien wat de race van morgen gaat brengen."

'Chucky heeft het voor elkaar gekregen'

Brown stelt dat het voor hem geen verrassing was dat de kwalificatie zo uitpakte: "Nee, dit is geen shock. Hij heeft het achterste van zijn tong niet laten zien, maar hij is een viervoudig wereldkampioen, dus hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft de juiste rondetijd genoteerd. Dus ja, Chucky heeft het gedaan!"

Brown verwijst met zijn laatste opmerking naar een opvallende woordenwisseling van vorige week. Brown omschreef Verstappen toen in een podcast als een personage uit een horrorfilm die hen maar bleef achtervolgen. Verstappen kon hier wel om lachen, en zei dat Brown hem Chucky mocht noemen.

schwantz34

Posts: 41.538

Chucky had iedereen weer in zijn zak deze kwalificatie. Maar morgen komt pas de echte mokerslag, als hij de race wint, en jullie door de druk (net als in een goeie horrorfilm) verzaken, en Chucky er met zijn 5e titel op zak het circuit verlaat!

  • 4
  • 6 dec 2025 - 17:33
Reacties (6)

  • 919

    Posts: 3.896

    Jammer, Verstappen was iets te snel met zijn 'noem mij maar Chucky', Johnny was veel toepasselijker geweest.

    'Here's Johnny!' klinkt zoveel beter 😄

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 17:30
    • F1jos

      Posts: 4.897

      En dan komt de "mokerslag" op zondag: als hij dan ook nog eens wegvlucht in de race, kan de frustratie bij de concurrenten (en hun teams) inderdaad oplopen tot het kookpunt. Fouten, overmoed, wanhoop – het hoort allemaal bij die "druk" waar je het over hebt.

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 17:51
  • DeGladdeViking

    Posts: 921

    Mooi dat Verstappen op pole staat. Game on.

    Tegelijkertijd vind ik het titel gevecht beschaafd genoeg (in tegenstelling tot 2021). Ik hoop dan morgen ook echt niet op een shit show. Zoals Hamilton dat in 2016 bij Rosberg deed is wmb het randje. Verder zou Verstappen niet moeten gaan.

    Achteraf zijn die punten in Spanje die hij zelf in het putje flikkerde natuurlijk wel extreem zuur. Het verschil zou anders 4 punten zijn? Dan was een overwinning genoeg geweest morgen.

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 17:39
    • HermanInDeZon

      Posts: 420

      Had Norris zijn motor niet geploft was ie ook kampioen
      Was die plank niet te dun ook
      Was de strategie in Qatar beter ook

      Waarom toch blijven doorzeuren over dat ene weekend dat hij een foutje maakte

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 17:55
    • Larry Perkins

      Posts: 61.942

      Als Max morgen een 'Hamiltonnetje' doet en zo het WK pakt kunnen de eilandbewoners dat alleen maar bewieroken, want dat deden ze ook toen Lewis het in 2016 bij Rosberg probeerde...

      Ik had er toen geen moeite mee en zou dat morgen ook niet hebben, de F1 is al sinds mensheugenis een keiharde sportwereld waarin altijd de grenzen van het toelaatbare worden opgezocht.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 18:10

