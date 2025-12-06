Max Verstappen heeft zijn eerste tikje uitgedeeld in de titelstrijd met de McLarens in Abu Dhabi. Hij pakte de pole position, en was nipt sneller dan Lando Norris en Oscar Piastri. McLaren-CEO Zak Brown houdt de moed erin, en lacht dat 'Chucky' het voor elkaar heeft gekregen.

Verstappen was een klasse apart in de kwalificatie op het circuit van Yas Marina. De Nederlander kreeg in zijn eerste run in Q3 een goede tow van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, en dat rondje was eigenlijk al genoeg voor de pole position. Verstappen wist dat hij nog een snelle ronde nodig had, en trapte door.

In zijn tweede run zag Verstappen hoe Norris en Piastri ook steeds sneller en sneller gingen. De Nederlander hield het hoofd heel erg koel, en noteerde een rondje dat nog sneller was. Bij McLaren keken ze bezorgd, terwijl ze een paar pitboxen verder op alvast een klein feestje vierden bij Red Bull.

Het gevecht is begonnen

McLaren-CEO Zak Brown had genoten van de extreem spannende kwalificatie. De Amerikaan sprak zich hierover uit voor de camera van Viaplay: "Het is zeker game on. Het wordt morgen een epische race. De jongens uit de top drie van het kampioenschap staan eerste, tweede en derde op de grid. Weet je, het was een zware kwalificatie. Max heeft twee keer een geweldige ronde gereden, laten we nu eens zien wat de race van morgen gaat brengen."

'Chucky heeft het voor elkaar gekregen'

Brown stelt dat het voor hem geen verrassing was dat de kwalificatie zo uitpakte: "Nee, dit is geen shock. Hij heeft het achterste van zijn tong niet laten zien, maar hij is een viervoudig wereldkampioen, dus hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft de juiste rondetijd genoteerd. Dus ja, Chucky heeft het gedaan!"

Brown verwijst met zijn laatste opmerking naar een opvallende woordenwisseling van vorige week. Brown omschreef Verstappen toen in een podcast als een personage uit een horrorfilm die hen maar bleef achtervolgen. Verstappen kon hier wel om lachen, en zei dat Brown hem Chucky mocht noemen.