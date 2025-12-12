Kijk hier live en gratis naar het FIA-gala

Het autosportseizoen wordt vandaag afgesloten met het traditionele FIA-gala. Alle wereldkampioenen worden vandaag in het zonnetje gezet, en ontvangen hun beker tijdens een uitgebreide show. Het belooft weer een lange show te worden, en Max Verstappen maakt ook kans op een prijs.

Verstappen ontbreekt vanavond op de rode loper bij de FIA Awards Ceremony in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Aangezien hij in de top drie van het wereldkampioenschap is geëindigd is hij normaal gesproken verplicht om aanwezig te zijn, maar vandaag werd bekend dat hij ziek is, en daardoor niet kan afreizen naar het feestje. Wereldkampioen Lando Norris en nummer drie Oscar Piastri zijn wel aanwezig.

Verstappen kan vandaag wél een prijs winnen, want hij is genomineerd voor de award voor de actie van het jaar. Het gaat om zijn inhaalactie bij de start van de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Bij het aanremmen voor de eerste bocht nam hij daar de koppositie van Oscar Piastri over, en dat bleek uiteindelijk een cruciale actie te zijn.

Hoelaat is de show te zien?

De FIA zendt de show, die vooraf is opgenomen, uit via hun YouTube-kanaal. De uitzending begint om 19:00 Nederlandse tijd, en zal naar verwachting een paar uur duren. Naast Norris en McLaren, worden ook de wereldkampioenen uit de enduranceracerij, de Formule E, de karting, rallycross en de rally's in het zonnetje gezet.

Wie zijn er aanwezig?

Meerdere belangrijke namen uit de internationale autosport zijn aanwezig bij het gala in Tasjkent. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is al de hele week aanwezig in Oezbekistan, en ook McLaren-CEO Zak Brown, McLaren-teambaas Andrea Stella, Ferrari-coureur Charles Leclerc en Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn gespot in het land.

Waar het FIA-gala volgend jaar zal plaatsvinden, is nog niet bekend. In de afgelopen jaren vond het feestje van de FIA plaats in Bakoe in Azerbeidzjan en Kigali in het Afrikaanse land Rwanda.