user icon
icon

Kijk hier live en gratis naar het FIA-gala

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Kijk hier live en gratis naar het FIA-gala

Het autosportseizoen wordt vandaag afgesloten met het traditionele FIA-gala. Alle wereldkampioenen worden vandaag in het zonnetje gezet, en ontvangen hun beker tijdens een uitgebreide show. Het belooft weer een lange show te worden, en Max Verstappen maakt ook kans op een prijs.

Verstappen ontbreekt vanavond op de rode loper bij de FIA Awards Ceremony in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Aangezien hij in de top drie van het wereldkampioenschap is geëindigd is hij normaal gesproken verplicht om aanwezig te zijn, maar vandaag werd bekend dat hij ziek is, en daardoor niet kan afreizen naar het feestje. Wereldkampioen Lando Norris en nummer drie Oscar Piastri zijn wel aanwezig.

Meer over FIA FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec
 Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

12 dec

Verstappen kan vandaag wél een prijs winnen, want hij is genomineerd voor de award voor de actie van het jaar. Het gaat om zijn inhaalactie bij de start van de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Bij het aanremmen voor de eerste bocht nam hij daar de koppositie van Oscar Piastri over, en dat bleek uiteindelijk een cruciale actie te zijn.

Hoelaat is de show te zien?

De FIA zendt de show, die vooraf is opgenomen, uit via hun YouTube-kanaal. De uitzending begint om 19:00 Nederlandse tijd, en zal naar verwachting een paar uur duren. Naast Norris en McLaren, worden ook de wereldkampioenen uit de enduranceracerij, de Formule E, de karting, rallycross en de rally's in het zonnetje gezet.

Wie zijn er aanwezig?

Meerdere belangrijke namen uit de internationale autosport zijn aanwezig bij het gala in Tasjkent. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is al de hele week aanwezig in Oezbekistan, en ook McLaren-CEO Zak Brown, McLaren-teambaas Andrea Stella, Ferrari-coureur Charles Leclerc en Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn gespot in het land.

Waar het FIA-gala volgend jaar zal plaatsvinden, is nog niet bekend. In de afgelopen jaren vond het feestje van de FIA plaats in Bakoe in Azerbeidzjan en Kigali in het Afrikaanse land Rwanda.

F1 Nieuws

Reacties (1)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.587

    Heeft Max Jantje Lammers weer die kant opgestuurd zodat die al ZIJN gewonnen awards weer thuis op zijn schoorsteenmanteltje kan zetten in Zandvoort, en doen alsof hij ze zelf gewonnen heeft?

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 19:45

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×