Uitslag kwalificatie Australië: Leclerc pakt pole in chaotische kwalificatie

Charles Leclerc mag morgen de Grand Prix van Australië vanaf de pole position beginnen. Hij wist in Melbourne de eerste startplek te veroveren ten koste van Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. Op de tweede startrij starten morgen Sergio Perez en Lando Norris. Zij kwalificeerden zich als derde en vierde.

Q1

De eerste kwalificatiesessie werd afgetrapt door Kevin Magnussen. De Deen kreeg als snel gezelschap van vrijwel iedereen. Zelfs de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen direct de baan op. Lando Norris zette direct een snelle tijd neer waarna ook Alonso zich liet gelden. Max Verstappen revancheerde zich van zijn slechte trainingen en was in Q1 weer snel. Bij het team van Aston Martin waren ze ondertussen koortsachtig aan het sleutelen nadat beide coureurs waren gecrasht in de laatste training. Lance Stroll's auto was optijd gerepareerd en hij kwam de baan op. Hij keek echter niet zo goed in zijn spiegels en hij raakte Nicholas Latifi. De Williams-coureur crashte keihard en ook Stroll had weer schade. De klapper gaf Stroll's teamgenoot Sebastian Vettel de kans om toch nog de baan op te gaan. Het mocht niet baten Vettel viel af met Alexander Albon, Kevin Magnussen, Latifi en Stroll.

Q2

Max Verstappen liet er geen gras over groeien en de Nederlander was de eerste op de baan. Al snel volgden zijn collega's. George Russell had veel moeite met zijn bolide en hij ging dan ook wijd in de derde sector. Er was kortstondig een code geel maar Sergio Perez verbeterde zijn rondetijd alsnog. De stewards willen dan ook een hartig woordje met hem gaan praten na de kwalificatie, een gridstraf dreigt. Ondertussen was Alonso weer snel bezig, de ervaren Spanjaard beleeft een top weekend. Verstappen had op zijn beurt bijna een touché met Hamilton. Toch gingen beide vanzelfsprekend door naar Q3. Dat geldt niet voor Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou en Mick Schumacher.

Q3

Ook in het derde kwalificatiedeel kwam Verstappen als eerste op de baan. De Nederlander kreeg al snel gezelschap van bijna al zijn collega's. Fernando Alonso vloog over de baan en leek opweg naar een bizar snelle tijd. De Spanjaard kreeg echter te maken met hydraulische problemen waardoor hij crashte. De teleurstelling was groot en de blik van de wereld ging naar de rest van het veld. Carlos Sainz kende bij het vervolg van de sessie de nodige problemen. Hij kwam daardoor niet in het stuk voor. Zijn teamgenoot Charles Leclerc speelde echter wel een hoofdrol. Hij ging als een trein en pakte weer pole.