Update: familie marcio bedankt per e-mail voor de steun

De familie van marcio (Piero) wil alle leden bedanken voor de steun. Hieronder een persoonlijke boodschap vanuit de familie die wij mogen delen.

Phoe!!! Ik weet niet waar te beginnen. Ondanks dat Piero mijn zwager is kost het mij enorm veel moeite om dit bericht te schrijven. Karen haar wereld stortte volledig in elkaar toen Piero in haar armen stierf. Sindsdien heeft zij alleen maar gehuild, amper gegeten en in haar bed gelegen. Tijdens het lezen van de honderden berichten zagen wij echter een voorzichtige glimlach op haar gezicht verschijnen. Wij hadden op hooguit 30 tot 50 berichten gerekend en geen honderden. Het uitvaartcentrum heeft uiteindelijk 23 pagina's met daarop de reacties uitgeprint. De reacties waren dermate ontroerend dat wij uiteindelijk besloten hebben om alle reacties op het scherm van het uitvaartcentrum te tonen en voor te lezen. De reacties zorgden zowel voor een lach als een traan bij de gasten die in grote getale aanwezig waren. De geestelijke die de uitvaartdienst leidde gaf aan nog nooit zoiets te hebben meegemaakt en dat dit het mooiste is wat jullie de familie konden geven.

Piero is rond 16:30 aan de schoot van de aarde toevertrouwd. Hij is in een kersenrode Italiaanse uitvaartkist begraven. Tijdens het laten afdalen van de kist werden het Italiaanse en Duitse volkslied kort achter elkaar afgespeeld. Ook werd er met een finish vlag gezwaaid. Hiermee werd gesymboliseerd dat Piero zijn eindbestemming had bereikt.

Wij als familie willen jou en de overige leden van de site nogmaals bedanken voor de manier waarop iedereen met ons heeft meegeleefd na het overlijden van onze dierbare Piero. In deze verdrietige tijd hebben wij veel troost gehad aan jullie lieve woorden.

Nogmaals bedankt en heel veel succes met de site. Jullie staan er misschien niet bij stil, maar sites zoals deze zorgen niet alleen voor nieuwsitems, maar geven ook kleur aan het leven van ontelbare mensen. Ga zo door!

Ter nagedachtenis

Piero, bekend als marcio op dit levendige forum, is heengegaan. Zijn familie postte dit op 30 maart jl. "Onze geliefde is gisteravond plotseling aan een hartstilstand overleden. De begrafenis zal vrijdag plaatsvinden. Aangezien Piero een voorliefde voor Ferrari en de formule 1 had, zouden mijn kinderen en ik het zeer op prijs stellen als zoveel mogelijk leden en fans van Ferrari een afscheidstekst voor hem opschrijven. Wij willen deze uitprinten en in de kist stoppen. Piero lachte altijd om de reacties en hopen daarom hiermee een lach op zijn gezicht te toveren wanneer hij in het hiernamaals de reacties leest."

Marcio was zijn hele leven al Ferrari-fan, zo schreef hij recentelijk. "Dat komt door mijn Canadese vader. Die was een fervente supporter van Gilles Villeneuve en Ferrari. Mijn broer en ik zijn daarom naar Gilles Villeneuve en de zonen van Enzo Ferrari vernoemd."

Dat Marcio in 1977 was geboren, maakte zijn voorliefde voor de Scuderia alleen maar specialer. Niki Lauda won dat jaar voor de tweede maal het rijderskampioenschap en Ferrari zegevierde bij de constructeurs. Het kon bijna geen toeval zijn dat de marcio 'rood' door het leven zou gaan.

De passie voor Ferrari was voor marcio absoluut geen bijzaak, maar een religie. Echter, afkeer voor tegenstanders had hij amper. Oke, dat gejank van Max, vond hij maar niks, maar als Ferrari-ster Charles Leclerc het zou doen, had marcio daar ook wat van gezegd.

Marcio zette Ferrari nooit op een voetstuk of blies hoog van de toren over zijn favoriete team. Het downplayen van de concurrentie? Teveel negatieve energie.

Nee, marcio bleef realistisch en kon ook na een klinkende zege van de roden, meeleven met de tegenstander. "Jammer dat Max met deze problemen kampte. Zodoende zullen wij nooit weten hoe snel die wagen echt was. Het feit dat Perze, die niet een ster is in het kwalificeren, instaat is om de pole te pakken, bewijst dat die wagen van RBR op dit moment de snelste is. Bij Ferrari moeten ze dus vol aan de bak om die wagen te blijven verbeteren, anders zullen zij het onderspit delven!"

Marcio gebruikte dit forum om zijn liefde voor Ferrari en Formule 1 te delen met anderen. Hij was dankbaar voor alle info die hij kreeg. Ondanks de magere jaren in de jacht op de wereldtitels, hield marcio de moed erin voor iedereen op het forum die Ferrari een warm hart toedraagt.

Zijn laatste reactie van de totaal 3424 was dan ook veelzeggend. "@mr.Monza

Bedankt voor de informatie. Ik merk dat ik teveel bezig ben met het speuren en zoeken naar informatie over de performance van Ferrari. Gelukkig gaan ze ook grondig te werk. Ik las vandaag dat Ferrari in de komende dagen de gekozen downforceniveaus in de Grand Prix van Saudi-Arabië uitgebreid gaat analyseren."

Een pure Ferrari-liefhebber verlaat het leven op het moment dat de Scuderia is herboren. Wat hopen wij dat er een hemel bestaat met een verbinding met moeder Aarde...marcio het ga je goed, waar je ook bent, en bedankt voor je bijdragen!

Forza Piero (45)

Namens de leden en de redactie,

GPTODAY.NET