Uitslag VT2 Australië: Leclerc stuitert naar snelste tijd voor zoekende Verstappen

De tweede training in Melbourne zit erop. Op het Australische asfalt werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem zat men ook niet bepaald stil. De tweede tijd van de training werd gereden door niemand minder dan Max Verstappen. Daarachter werd de top drie compleet gemaakt door Carlos Sainz.

In een bewolkt Melbourne stuurde Lando Norris zijn McLaren als eerste de baan op. De wedstrijdleiding meldde dat er veertig procent kans was op regen dus veel teams stuurden hun coureurs de baan op. Al snel ondervonden veel coureurs dan ook hinder van de drukte. Het regende dan ook meldingen van impedings, de echte regen bleek echter uit. Meerdere coureurs bezochten ook de grindbak, onder andere Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hobbelden door het grind.

Verstappen

Regerend wereldkampioen Max Verstappen was ondertussen niet bezig met zijn beste training ooit. De Nederlandse Red Bull-coureur ging wijd en deed dat eventjes later dunnetjes over. Hij beklaagde zich op de boordradio over zijn auto en hij was duidelijk niet tevreden. Toch reed Verstappen gewoon de tweede tijd van de training, alleen rivaal Charles Leclerc was sneller in Melbourne. De Monegask oogde snel maar hij had wel verschrikkelijk veel last van porpoising.

Hinderen

Ook Leclercs teamgenoot Carlos Sainz ondervond hinder van het fenomeen. De Spanjaard had ook last van het verkeer. In de eerste bocht moest hij zijn snelle ronde al afbreken omdat er een AlphaTauri in de weg reed. Sainz was zeker niet de enige die problemen had met het verkeer. Meerdere coureurs moeten zich bij de stewards melden om het hinderen te verantwoorden. Ook Sebastian Vettel mag zich melden, opvallend aangezien hij niet in actie kwam deze training. De Duitser stond aan de kant omdat zijn team zijn Power Unit moest wisselen. Vettel mocht zich melden voor zijn rondje op de scooter na de eerste training.

De vrijdag in Melbourne verliep verder ook niet bepaald goed voor de ploeg van Aston Martin. Vettel kwam dus niet in actie en teamgenoot Lance Stroll kwam niet verder dan de veertiende tijd. De Canadees zorgde ook voor een rode vlag, hij verloor een onderdeel op de ideale lijn. Een marshall ruimde het onderdeel op en de heren coureurs konden al snel weer de baan op voor het restant van de sessie.

Ricciardo

Thuisrijder Daniel Ricciardo mag positief terugkijken op de vrijdag. De McLaren-coureur reed de tiende tijd en zijn wagen lijkt voor het eerst dit seizoen goed uit de verf te komen. Teammaat Lando Norris noteerde de achtste tijd en men kan lachen. Ook de Alpines zagen er snel uit, Fernando Alonso noteerde de vierde tijd en Esteban Ocon de zesde tijd. Mercedes viel weer tegen en ook de smaakmakers van Haas waren nog niet op stoom.