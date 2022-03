Uitslag Kwalificatie Saoedi-Arabië: Verrassende pole Perez voor Ferrari's, Verstappen vierde

Sergio Perez heeft de pole position gepakt in de kwalificatie voor de Saoedische Grand Prix. Hij deelt morgen de eerste startrij met niemand minder dan Charles Leclerc . Achter dit duo werd de derde tijd gereden door Carlos Sainz . Hij zal morgen de tweede startrij delen met Max Verstappen . De race begint morgen om 19:00.

Q1

Het was direct vroeg druk op het Jeddah Corniche Circuit. Mick Schumacher ging als eerste de baan op en hij werd al snel gevolgd door vrijwel iedereen. De coureurs konden echter al weer snel terug naar binnen want de rode vlag kwam uit. Nicholas Latifi was gecrashed en de Williams-coureur beschadigde zijn bolide flink. Er waren echter meer coureurs met megaproblemen. Yuki Tsunoda was direct bij het vrijgeven van de baan weer naar buiten gekomen maar dat was voor korte duur. Hij werd naar binnengehaald vanwege brandstof gerelateerde problemen. Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zat in de penarie. Hij kon de vaart niet vinden en werd shockerend uitgeschakeld. Voor het eerst sinds 2017 was Q1 het waterloo voor Hamilton. Gezamenlijk met Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Latifi en Tsunoda werd hij uitgeschakeld.

Q2

De tweede kwalificatiesessie werd afgetrapt door Mick Schumacher. Al snel werd het drukker op de baan en waren de Red Bulls en Ferrari's zeer snel. Daarna ging het echter helemaal mis. Schumacher probeerde zijn rondetijd te verbeteren maar vloog keihard in de muur. De Duitser kreeg een enorme impact te voorduren. De camera's veranderden snel van standpunt en Schumacher werd vanuit zij auto overgebracht naar de ambulance. Op het moment van de crash had de Haas-coureur de negende tijd staan. Schumachers tijd was uiteindelijk ook niet goed genoeg voor Q3. Hij werd uitgeschakeld samen met Lando Norris, Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou en Lance Stroll.

Q3

In het laatste kwalificatiedeel was het duidelijk dat het zeer close zou worden. De Red Bulls en de Ferrari's oogden zeer snel en ook Fernando Alonso en George Russell zagen er snel uit. Verstappen had moeite in zijn eerste run. De regerend wereldkampioen maakte een klein foutje in de eerste sector en daarna klaagde hij over grip problemen. Leclerc vloog op zijn beurt over de baan in Jeddah. Hij leek af te stevenen op de pole position, ook omdat teammaat Sainz niet snel genoeg was. Het was buiten Sergio Perez gerekend, de Mexicaan steeg boven zichzelf uit en pakte voor het eerst pole position.