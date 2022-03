Uitslag VT1 Bahrein: Gasly snelste, Verstappen vijfde

De eerste sessie van het nieuwe seizoen zit er al weer op. Op het Bahrain International Circuit werkten de heren coureurs vandaag de eerste vrije training af. De snelste tijd van de ochtendsessie werd gereden door Pierre Gasly. Daarachter noteerde Charles Leclerc de tweede tijd van de eerste training. Achter hem werd teammaat Carlos Sainz derde.

Leclerc trapte het seizoen af en ging als eerste de baan op. Al vroeg volgde zo goed als al zijn collega's. Voor Valtteri Bottas begon het seizoen echter met een reusachtige teleurstelling. De Fin had zijn eerste Alfa Romeo-meters vast anders voorgesteld, hij had een probleem en spendeerde de rest van de sessie in de pitbox. De rest van de coureurs kwamen hem echter al snel gezelschap houden want de eerste rode vlag van het seizoen was al snel een feit.

Ocon

Esteban Ocon verloor op start/finish een groot gedeelte van zijn sidepod. De baan was bezaaid met onderdelen en de rode vlag was een feit. De troep werd echter al snel opgeruimd door de marshalls op quads en de sessie werd hervat. Meteen was het weer druk op de baan en de Alpines waren vroeg vlot. Later in de training zakten ze echter wat terug maar verdere problemen bleven uit voor de roze renstal.

Bij McLaren waren de problemen echter wat groter. Daniel Ricciardo en Lando Norris reden een haast onzichtbare sessie en kwamen niet verder dan de zestiende en zeventiende tijd. Daarmee waren ze enkel sneller dan de wagens van Haas en de ongelukkige Bottas. Debutant Guanyu Zhou kwam in de andere Alfa echter wel aardig voor de dag. De Chinees reed een elfde tijd en was net iets langzamer dan nummer tien Sergio Perez.

Top tien

Voorafgaand de training verwachtte men zeer veel van Ferrari. De Italiaanse renstal stelde zeker niet teleur maar Sainz en Leclerc moesten de verrassende Pierre Gasly voorlaten. George Russell was in zijn eerste sessie als Mercedes-coureur direct zeer snel. Hij noteerde de vierde tijd en was ruim sneller dan teammaat Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen werd slechts zevende. Zijn grote rivaal Max Verstappen noteerde vijfde tijd, voor Lance Stroll. Fernando Alonso en Yuki Tsunoda maakten de top tien compleet.