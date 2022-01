“Verdient W Series-kampioen Chadwick een kans tussen de mannen?”

Zal de Formule 1-grid in de nabije toekomst weer eens een vrouwelijke coureur bevatten? Als het aan Jamie Chadwick ligt in ieder geval wel. De 23-jarige Britse maakt geen geheim van haar droom om ooit de koningsklasse van de autosport te bereiken. Chadwick veroverde vorig jaar, net als in 2019, overtuigend de titel in de W Series, het kampioenschap waar alleen vrouwelijke rijders aan meedoen.

De vraag is natuurlijk hoe die prestatie zich verhoudt tot de overige autosportklasses. Alice Powell eindigde als runner-up in de W Series en daar valt wel wat uit op te maken. De 28-jarige Britse heeft in het verleden namelijk tussen de (jonge)mannen gereden in de GP3 Series, wat tegenwoordig de Formule 3 is. Daarin wist ze nauwelijks aansprekende resultaten te behalen, één schamel puntje was de oogst.

Dat pleit niet in het voordeel van Chadwick, evenals een weinig imponerende negende klassering in het Europees Formula Regional-kampioenschap in 2020. Zij heeft echter het geluk dat ze al sinds 2019 tot het opleidingsprogramma van Williams behoort en als ontwikkelingscoureur bij de Britse renstal onder contract staat. Zodoende krijgt Chadwick een mooi kijkje in de keuken bij een Formule 1-organisatie en alle steun die ze nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Williams bevindt zich dan ook in de beste positie om te oordelen of Chadwick er al klaar voor is. Haar naam viel echter geen moment als optie om de naar Mercedes vertrokken George Russell op te volgen, de keuze viel op Alexander Albon. Misschien alleen omdat Chadwick niet over voldoende superlicentie-punten beschikt, wellicht omdat Williams haar (nog) niet goed genoeg bevonden heeft of een combinatie van beide.

Feit is dat Chadwick wel kan dromen van de Formule 1, maar ze zal zich eerst moeten bewijzen. Dat doet ze niet door opnieuw de titel in de W Series te winnen, dat kampioenschap geniet nog te weinig aanzien. De Britse zou er verstandig aan doen om eerst haar geluk tussen de mannen te beproeven in een andere raceklasse, het liefst in de Formule 2 - qua materiaal een behoorlijke stap hogerop ten opzichte van de W Series - of anders in de Formule 3.

Het Formule 2-veld voor 2022 begint echter al aardig gestalte te krijgen. Alleen ART Grand Prix, Campos Racing, Trident, Charouz Racing System en Van Amersfoort Racing hebben nog een stoeltje beschikbaar. De vraag is echter of zij het aandurven om Chadwick een kans te geven. In de Formule 3 zijn nog voldoende zitjes vacant, maar ook die teams zouden wel een gokje nemen met de W Series-kampioen. Dat heeft Chadwick wel verdiend, ze moet kunnen aantonen of ze uit het juiste hout gesneden is of niet.